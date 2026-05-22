Opet ćemo iznova otkrivati internet

Google uvodi najveće promjene u 25 godina: AI agenti mijenjaju klasičnu tražilicu
Google pokreće najveću preobrazbu svoje tražilice od osnutka, čime službeno završava era tradicionalnih plavih poveznica. Novi sustav, pokretan umjetnom inteligencijom (Gemini Flash 3.5), samostalno će generirati odgovore, graditi interaktivna sučelja te koristiti autonomne agente za pretraživanje weba umjesto korisnika. Dok će ljudima pretraga postati jednostavnija, ova strukturna promjena predstavlja golemu prijetnju za tvrtke, medije i SEO industriju. Budući da Google postaje krajnje odredište, organski promet prema vanjskim internetskim stranicama, koji je godinama jamčio poslovanje, ubrzano nestaje. Lider