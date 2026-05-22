Danas (23:00)

Opet ćemo iznova otkrivati internet

Google uvodi najveće promjene u 25 godina: AI agenti mijenjaju klasičnu tražilicu

Google pokreće najveću preobrazbu svoje tražilice od osnutka, čime službeno završava era tradicionalnih plavih poveznica. Novi sustav, pokretan umjetnom inteligencijom (Gemini Flash 3.5), samostalno će generirati odgovore, graditi interaktivna sučelja te koristiti autonomne agente za pretraživanje weba umjesto korisnika. Dok će ljudima pretraga postati jednostavnija, ova strukturna promjena predstavlja golemu prijetnju za tvrtke, medije i SEO industriju. Budući da Google postaje krajnje odredište, organski promet prema vanjskim internetskim stranicama, koji je godinama jamčio poslovanje, ubrzano nestaje. Lider


Danas (08:00)

Nisu bezveze snimali sve te ulice

Google sad može pretvoriti Street View u interaktivni simulator stvarnog svijeta


Google DeepMind je na konferenciji I/O 2026 povezao Street View s modelom Project Genie, omogućivši korisnicima i robotima simulaciju stvarnih ulica uz promjenu vremena ili scenarije katastrofe. Spajanjem 280 milijardi slika s AI-jem stvoreni su interaktivni svjetovi koji pomažu u treniranju robota i autonomnih vozila poput Wayma za ekstremne situacije. Značajka se postupno uvodi za pretplatnike u SAD-u i svijetu. Iako vizualno podsjeća na videoigru i još uvijek ne razumije zakone fizike, model briljira u prostornom pamćenju okoline. Tech Crunch

Nedjelja (13:00)

Daj broj ili si sam briši

Manje prostora, više nadzora: Google uvjetuje besplatnu pohranu brojem mobitela

Google provodi test u kojem novim korisnicima nudi tek 5 GB besplatnog prostora na Gmailu, dok punih 15 GB otključavaju tek davanjem broja telefona. Iako se SMS zbog rizika poput SIM-swapa više ne smatra vrhunskom sigurnosnom metodom (prema NIST standardima iz 2025.), telefonski broj je postao ultimativni digitalni dokument. Povezan s fizičkim identitetom i ugovorima, on Googleu služi kao savršen alat za verifikaciju korisnika, ali i kao zakonsko pokriće za prikupljanje podataka pod strogim europskim regulativama. Besplatni internet postaje skuplji, a valuta plaćanja je naš privatni broj. Bug

27.03. (13:00)

Džepni digitalni muzej

Google Arts & Culture: Čuvar svjetske baštine na jedan klik

Google Arts & Culture je platforma koja surađuje s više od 2000 kulturnih institucija iz 80 zemalja. Njena najveća snaga je tehnologija ultra-visoke rezolucije (Gigapixel) koja omogućuje da vidite poteze kista jasnije nego u stvarnosti. Osim što nudi virtualne šetnje (Street View) kroz muzeje poput Louvrea ili dvorca Versailles, stranica koristi proširenu stvarnost (AR) kako bi projicirala remek-djela u vaš dnevni boravak. Uz edukativne igre i AI eksperimente, poput pretvaranja vašeg portreta u stil Van Gogha, Google je uspio učiniti visoku kulturu dostupnom, interaktivnom i beskrajno zabavnom svima.

06.03. (08:00)

Gospon Google, prosim vas, dilitajte ovo...

Vlade sve češće traže od Googlea uklanjanje internetskog sadržaja

Prema Googleovu Izvješću o transparentnosti, vlade diljem svijeta sve češće traže uklanjanje digitalnog sadržaja s interneta. U prvoj polovici 2025. zatraženo je uklanjanje oko 25.000 članaka, što je 25 puta više nego u istom razdoblju 2011. godine. Najčešći razlog za takve zahtjeve su privatnost i sigurnost, dok su ranije među razlozima bili i govor mržnje te sadržaj za odrasle. Iako se u javnosti često raspravlja o govoru mržnje na internetu, nijedna kategorija razloga danas ne dominira među zahtjevima vlada. Google procjenjuje da bi tijekom ove godine broj zahtjeva mogao dosegnuti oko 50.000. Mreža

20.02. (14:00)

DJ-u, makni se s pulta

Google lansirao Lyriju 3: Glazbeni studio u vašem džepu

Google je predstavio Lyria 3, napredni AI model unutar aplikacije Gemini koji tekstualne opise, fotografije i videozapise pretvara u 30-sekundne audio zapise visoke kvalitete. Alat omogućuje generiranje glazbe, vokala i pratećih naslovnica (pomoću modela Nano Banana), uz potpunu kreativnu slobodu u spajanju žanrova. Osim za osobnu zabavu, namijenjena je i YouTube Shorts kreatorima. Sigurnost je osigurana SynthID tehnologijom nevidljivog vodenog žiga, koja jamči transparentnost, dok filtriranje sadržaja sprječava neprikladne tekstove. Usluga se uvodi postupno i dostupna je putem izbornika Tools. Bug

17.02. (00:00)

Mali korak za Google, veliki za vaš radni stol

Pixel kao PC: Revolucija Android Desktop načina rada

Google s Androidom 16 i novim Pixel uređajima (serija 8 i noviji) polako ostvaruje san o mobitelu koji mijenja računalo. Aktivacijom skrivenih postavki u razvojnim opcijama, spajanje na monitor više ne znači samo zrcaljenje ekrana, već pravo desktop sučelje s programskom trakom, prozorima kojima se mijenja veličina i multitaskingom nalik na Windows ili macOS. Uz Aluminium OS na obzoru, budućnost u kojoj vaš Pixel 10 uz bežičnu tipkovnicu i miš postaje primarna radna stanica više nije znanstvena fantastika, već praktična stvarnost. Android Police

26.01. (11:00)

Klikovi umjesto hitne pomoći

Googleov AI: YouTube je glavni izvor za odgovore na zdravstvene upite

Njemačko istraživanje pokazalo je da Googleova značajka AI Overviews pri zdravstvenim upitima najčešće citira YouTube, češće nego službene medicinske stranice. Analiza više od 50.000 pretraživanja otkrila je da YouTube čini 4,43 % svih citata, ispred bolnica, zdravstvenih institucija i akademskih izvora. Istraživači upozoravaju na strukturne rizike za javno zdravlje jer YouTube nije medicinski izdavač. Google tvrdi da se radi o stručnom sadržaju i da se rezultati ne mogu generalizirati, no kritičari ističu da popularnost često nadjačava medicinsku pouzdanost. The Guardian, Index