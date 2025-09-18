I kazalište dobiva rezervni teren

Danas su mnogi izvijestili o velikom redu za karte za “Orašara” u HNK Zagreb i kako je to lijepo da toliko ljudi zanima balet i da su spremni satima čekati za karte. No, ne osobito ljubljeni Zlatko Hasanbegović, član kazališnog vijeća HNK, je cinkao RTL-u da je to zapravo bila samo predstava u režiji ravnateljice Dubravke Vrgoč, jer su otvorili samo jednu umjesto tri blagajne i da je kazalište naručilo snimanje dugačkog reda dronom po cijeni od 1.500 kuna. Također, dok se ulaznice za sve druge predstave mogu kupiti online, jedino za Orašara ne mogu (kao zbog preopterećenja servera, ma daj). Ono što je nama zanimljivo u ovoj ipak relativno bezazlenoj priči jesu javne slike Hasanbegovića i intendantice kao i medijski prikazi stvarnosti i slojevi vidljivog, te kako i zašto se do boljeg uvida dolazi. I to da ste statisti u tuđoj predstavi, a da to ni ne znate… Cijeli prilog u Šprajcovom RTL direktu možete vidjeti od 28:36 (nakon što odgledate par reklama).