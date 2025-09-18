I kazalište dobiva rezervni teren
HNK dobiva novu scenu – Cabaret otvara vrata HNK2
Početkom studenoga otvara se HNK2 u Zagrebu, nova scena smještena u Božidara Adžije 7a. Uloženo je 45 milijuna eura, a prostor će služiti drami, operi i baletu, ali i gostovanjima nacionalnih kazališta u sklopu projekta K-HNK. Prva premijera bit će mjuzikl Cabaret u režiji Lea Mujića. Otvorenje će obilježiti program Slava umjetnosti 2.0, kao poveznica s inauguracijom matične zgrade 1895. godine. Nova scena trebala bi rasteretiti postojeću zgradu i omogućiti više izvedbi, dok se paralelno priprema obnova središnjeg HNK-a na Trgu Republike Hrvatske. Jutarnji, Index