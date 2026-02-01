Nitko nije ravnodušan
Hollywood i glazbene zvijezde podijeljene oko Trumpa: Jedni ga otvoreno obožavaju, drugi ga ne mogu smisliti
Donald Trump uživa neočekivanu podršku među zvijezdama poput Mel Gibsona, Sylvestera Stallonea, Jona Voighta, Nicki Minaj i 50 Centa. Minaj se proglasila “najvećom Trumpovom obožavateljicom” i nastupila s njim na pozornici. S druge strane, brojni poznati kritičari ne štede riječi: George Clooney, Meryl Streep i Robert De Niro otvoreno ga napadaju, a Bruce Springsteen, Katy Perry, Glenn Close i Stephen King aktivno prosvjeduju protiv politike ICE-a i Trumpovih postupaka prema imigrantima. DW