Gej je znanstveno dokazano OK
Homoseksualnost iz znanstvenog kuta: prirodna varijanta ljudskog ponašanja
Znanstvenici desetljećima proučavaju zašto homoseksualnost opstaje ako ne vodi razmnožavanju. Istraživanja pokazuju da je seksualna orijentacija biološki uvjetovana kombinacijom gena, hormona i epigenetike te da postoji kontinuum privlačnosti, a ne stroga podjela. Evolucijske teorije nude više objašnjenja: homoseksualci mogu pomagati obitelji u odgoju djece, geni povezani s homoseksualnošću mogu povećavati plodnost žena ili doprinositi društvenoj koheziji. Homoseksualnost se tako pokazuje kao prirodna i funkcionalna varijanta ljudskog ponašanja, a ne evolucijska „pogreška“. Index