A možda će samo više znati o seksu
Znanost odbacuje tvrdnje da zdravstveni odgoj “seksualizira” djecu
Rasprava o uvođenju zdravstvenog odgoja u zagrebačke škole izazvala je burne reakcije konzervativnih krugova, no znanstveni podaci ne podupiru njihove tvrdnje. Istraživanja pokazuju da seksualna orijentacija ima snažne biološke temelje i ne može se promijeniti obrazovanjem. Studije iz više zemalja otkrivaju da uključivanje LGBT+ tema u škole ne utječe na seksualnost učenika, već smanjuje predrasude i nasilje. Djeca odgajana u istospolnim obiteljima također se većinom identificiraju kao heteroseksualna. Strah od “seksualizacije djece” stoga nema znanstveno uporište. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.