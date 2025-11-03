Znanost odbacuje tvrdnje da zdravstveni odgoj “seksualizira” djecu - Monitor.hr
A možda će samo više znati o seksu

Znanost odbacuje tvrdnje da zdravstveni odgoj “seksualizira” djecu

Rasprava o uvođenju zdravstvenog odgoja u zagrebačke škole izazvala je burne reakcije konzervativnih krugova, no znanstveni podaci ne podupiru njihove tvrdnje. Istraživanja pokazuju da seksualna orijentacija ima snažne biološke temelje i ne može se promijeniti obrazovanjem. Studije iz više zemalja otkrivaju da uključivanje LGBT+ tema u škole ne utječe na seksualnost učenika, već smanjuje predrasude i nasilje. Djeca odgajana u istospolnim obiteljima također se većinom identificiraju kao heteroseksualna. Strah od “seksualizacije djece” stoga nema znanstveno uporište. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.


13.10. (18:00)

Gej je znanstveno dokazano OK

Homoseksualnost iz znanstvenog kuta: prirodna varijanta ljudskog ponašanja

Znanstvenici desetljećima proučavaju zašto homoseksualnost opstaje ako ne vodi razmnožavanju. Istraživanja pokazuju da je seksualna orijentacija biološki uvjetovana kombinacijom gena, hormona i epigenetike te da postoji kontinuum privlačnosti, a ne stroga podjela. Evolucijske teorije nude više objašnjenja: homoseksualci mogu pomagati obitelji u odgoju djece, geni povezani s homoseksualnošću mogu povećavati plodnost žena ili doprinositi društvenoj koheziji. Homoseksualnost se tako pokazuje kao prirodna i funkcionalna varijanta ljudskog ponašanja, a ne evolucijska „pogreška“. Index

01.08. (20:00)

Kad bi slike mogle pričati, Mona Lisa bi možda namignula

Kratka povijest ljubavi izvan ormara

Leonardo da Vinci, car Hadrijan, Oscar Wilde i mnogi drugi slavili su ljubav izvan okvira društvenih normi – ali često pod prijetnjom progona. Od grčke „pedagoške“ nježnosti i renesansnih učenika do viktorijanske zatvorske kazne, odnos prema istospolnoj ljubavi oscilirao je između prihvaćanja i spaljivanja. Povjesničar Dino Heiker podsjeća da ni „treći spol“ nije nova pojava – od Tahitija do Indije postoji stoljećima. Povijest pokazuje: kvir osobe uvijek su postojale, voljele i ostavile trag – samo im je društvo redovito kompliciralo život. DW

28.05. (00:00)

Ipak nisi rođen/a s tim

Seksualnost se razvija, najviše tijekom puberteta interakcijom bioloških i psihosocijalnih faktora

Prije trideset i pet godina WHO je homoseksualnost skinula s liste ljudskih bolesti. Danas je jasno da nitko ne bira svoju seksualnu orijentaciju. To je stvar sudbine, a ne izbora. Seksualna orijentacija – ili kako to stručnjaci nazivaju, ‘struktura seksualnih preferencija’ – razvija se tijekom puberteta, pod utjecajem spolnih hormona. Seksualnost se formira u adolescenciji – to je ono što osoba doživljava kao fizički privlačno i što određuje kakve seksualne preferencije i interakcije želi. Seksualnost je oduvijek bila raznolika. Ona nije hir niti je ograničena samo na posebno liberalna društva. Ipak, seksualna orijentacija pojedinaca polarizira čitava društva. U nekim slučajevima to dovodi do isključenja, diskriminacije i progona. Homoseksualnost je, na primjer, kažnjiva u najmanje 67 zemalja, a u sedam zemalja za istospolne seksualne odnose prijeti i smrtna kazna. DW

13.07.2023. (00:00)

Gej? Makaki

Istospolni odnos među majmunima nije rijetkost, a utvrđena i evolucijska prednost

Znanstvenici su utvrdili kako je čak 72% od 236 promatranih mužjaka makakija upražnjavalo “gej” seks, dok je samo 46% sudjelovalo u heteroseksualnim igrarijama. Postoji više hipoteza koje bi mogle objasniti zašto je tome tako (poput nedovoljnog broja ženki, uspostavljanja dominacije itd.), ali znanstvenici smatraju da se zapravo radi o jednoj potpuno novoj teoriji, a tiče se sstjecanja evolucijske prednosti. Mužjaci majmuna koji su se “zabavljali” s pripadnicima istog spola često su podržavali svog partnera u tučnjavama, navode znanstvenici, a otkriveno je da biseksualni rezus makakiji imaju više potomaka nego oni koje su fizički privlačile samo pripadnice “ljepšeg spola”. Radi se o stvaranju društvenih veza, oni pomažu jedni drugima kasnije tijekom sukoba. Zbog toga imaju i bolji pristup ženkama te više potomaka, rekao je biolog Vincent Savolainen, a prenosi Business Insider. Index

02.02.2023. (14:00)

Amen

Pilsel: Braćo pederi, sestre lezbe: Bog vas voli! I ja isto

Prošli tjedan u televizijskom intervju za Associated Press (AP), Franjo je postao prvi Papa koji je pozvao na dekriminalizaciju homoseksualnosti. Povijesni je to korak, i poziv Katoličke Crkve da se svi, ali ama baš svi zauzmemo za ranjive LGBTQ osobe u cijelome svijetu. Iz konteksta intervjua za AP moglo se zaključiti da je Papa govorio o homoseksualnosti misleći u tom slučaju na ”homoseksualne čine”, a ne na sâmo homoseksualno stanje. Možemo li očekivati da će Crkva raskinuti svoj povijesni pakt s vladajućim snagama i stvarno se solidarizirati sa svima koji su lišeni svojih prava? Imajmo i mi, kao Martin Luther King, jedan veliki san: san da ćemo jednog dana biti zaista jednaki pred zakonima. Drago Pilsel za Autograf.

22.07.2022. (14:00)

Ono što znamo otprije, samo argumentiranije

Vučetić: Homoseksualci zabranjene, negirane ljubavi postaju homofobi

Internaliziranu homofobiju redovito pronalazimo kod, kako je to papa Franjo naznačio, rigidnih javnih osoba licemjernog privatnog života ili, da stvari dovedemo do jasnoće – kod osoba homoseksualne prakse koji mrze sebe i tu mržnju pretvaraju u borbenu krepost i zalaganje za tzv. normalnost i tzv. moralnost. Dakle, homoseksualci koji skrivaju vlastitu homoseksualnost, preziru sebe i drugima posreduju mržnju u antihomoseksualnim i protuhomoseksualnim stavovima. Stvar je jednostavna, odrastali su pred vlastitom majkom s kojom su uspostavili odnos privrženosti i tišine o vlastitoj seksualnosti. Oni su znali da su homoseksualci, majke su im to znale, ali to znanje nije probilo granicu tišine. Njihova homoseksualnost nikada nije dobila pravo javnosti, nikada nije riječima ozvučena. Tako u vlastitoj homoseksualnoj nutrini pohranjuju homofobiju kao trajnu negaciju vlastite osobnosti i prijezira prema ljubavi. Marko Vučetić za Autograf.

27.10.2021. (18:00)

Respect

Australski nogometaš javno priznao da je gay

Nogometaš sam i homoseksualac sam. Sve što želim je igrati nogomet i da me se tretira jednako kao druge – kaže australski nogometaš Josh Cavallo. Video je na svom Twitteru objavio njegov klub Adelaide United. Malo je profesionalnih nogometaša javno otkrilo svoju homoseksualnost. Prvi je to učinio Englez Justin Fashanu tijekom 90-ih. Nakon što je prestao igrati, počinio je samoubojstvo 1998. Večernji

30.08.2019. (12:30)

Gejetika

Veliko istraživanje: Za homoseksualnost odgovorna skupina gena, ne jedan “gej gen”

Genetika je odgovorna za oko 32% faktora koji utječu na to hoće li netko biti homoseksualac, a ostatak otpada na okolinu i društvo, pokazalao je ambiciozno istraživanje, najveće dosad, o homoseksualnosti, koje je proveo MIT nad 400 tisuća ljudi. Otkriveno je da je utjecaj gena puno kompliciraniji nego što se mislilo te da utjecaj nema samo jedan gen, već mnogo njih, svaki s malim učinkom, dok se ostatak objašnjenja mora pronaći u vanjskim faktorima. Zaključak je da je nemoguće na genetskoj osnovi predvidjeti nečiju seksualnost.

 

10.06.2017. (18:59)

Pride and Prejudice

U Zagrebu 16. Povorka ponosa okupila više tisuća ljudi

Pod sloganom ‘Slobodan život počinje ponosom’ u Zagrebu je danas u 16 sati krenula Povorka ponosa LGBTIQ osoba koja je okupila nekoliko tisuća ljudi. Povorka se okupila ispred muzeja Mimara pa kroz centar grada krenula prema Ribnjaku, a po dolasku na Trg bana Jelačića suočila se s muškarcem sa slikom Isusa, kojeg je policija ubrzo udaljila. T-Portal