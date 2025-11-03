A možda će samo više znati o seksu

Prije trideset i pet godina WHO je homoseksualnost skinula s liste ljudskih bolesti. Danas je jasno da nitko ne bira svoju seksualnu orijentaciju. To je stvar sudbine, a ne izbora. Seksualna orijentacija – ili kako to stručnjaci nazivaju, ‘struktura seksualnih preferencija’ – razvija se tijekom puberteta, pod utjecajem spolnih hormona. Seksualnost se formira u adolescenciji – to je ono što osoba doživljava kao fizički privlačno i što određuje kakve seksualne preferencije i interakcije želi. Seksualnost je oduvijek bila raznolika. Ona nije hir niti je ograničena samo na posebno liberalna društva. Ipak, seksualna orijentacija pojedinaca polarizira čitava društva. U nekim slučajevima to dovodi do isključenja, diskriminacije i progona. Homoseksualnost je, na primjer, kažnjiva u najmanje 67 zemalja, a u sedam zemalja za istospolne seksualne odnose prijeti i smrtna kazna. DW