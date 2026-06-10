Hrvati imaju više prihoda, no rast troškova i dalje pritišće kućne budžete - Monitor.hr
Danas (23:00)

Ide li inflacija kad na godišnji? Pitam, za prijatelja

Hrvati imaju više prihoda, no rast troškova i dalje pritišće kućne budžete

Prosječan Hrvat ove godine raspolaže s 1295 eura mjesečno, 141 euro više nego lani, no većina građana i dalje osjeća snažan pritisak rasta životnih troškova. Čak 81 posto ispitanika navodi da su im inflacija i tržišni poremećaji povećali mjesečnu potrošnju. Unatoč tome, raste izdvajanje za štednju i ulaganja, osobito među mlađima. Najveći dio kućnog budžeta i dalje odlazi na hranu i piće, dok su građani od 50 do 55 godina najviše opterećeni osnovnim troškovima i kreditnim obvezama. Optimizam je najizraženiji među mladima. Nacional


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Ekonomist: Najveći mit o novcu je da je stvaran, jer nije, u potpunosti je izmišljen, postoji samo u našim glavama

Novac je najvažniji izum ljudske vrste, vjeruje irski ekonomist, autor i voditelj podcasta David McWilliams čija je knjiga ‘Novac: priča o čovječanstvu’ nedavno prevedena na hrvatski jezik.  Često ljudi misle da oni koji imaju novca ga gomilaju i to ga čini vrijednim. No to nije tako, ono što novac čini vrijednim je način na koji ga svi svakodnevno koristimo. Što ga više koristimo, to smo bliži jedni drugima. Novac je pomalo kao jezik. Najkorisniji jezik na svijetu je engleski – ne zato što je najljepši, ni najusklađeniji, nego zato što se najviše koristi. Pomalo je kao dolar, a kriptovalute su u neku ruku kao esperanto novca. Kripto je važan onima koji su u tome, ali nikoga drugog nije briga, zato je to velika prijevara. Jedino što zapravo “kontrolira” Donalda Trumpa su burze. Njega ništa drugo ne zanima… ispričao za Poslovni

17.04. (18:00)

Pravda je spora, ali država je ipak sporija

Pobjeda malog čovjeka: Sud presudio da povrat štednje nije zarada

Upravni sud u Osijeku stao je na stranu korisnika socijalne naknade kojem je država ukinula pomoć jer je uložio 500 eura u narodne obveznice. Iako su Zavod za socijalnu skrb i Ministarstvo povrat uloženog novca tretirali kao “prihod”, sud je jasno razgraničio promet po računu od stvarne zarade. Mirku će se retroaktivno isplatiti zaostaci, a pravo na naknadu mu je vraćeno. Ova presuda važna je lekcija institucijama o financijskoj pismenosti i poticaj građanima da ne odustaju od borbe protiv nelogičnih birokratskih odluka. Toni Milun za Index.

02.01. (13:00)

Kako matematički mozak nauči da nije svaka jadikovka zadatak za rješavanje

Toni Milun o knjizi koja mu je promijenila pogled na uspjeh i komunikaciju

Poznati matematičar Toni Milun ističe da mu je knjiga Sedam navika uspješnih ljudi Stephena Coveyja promijenila shvaćanje uspjeha, koji ne proizlazi iz novca i statusa, nego iz unutarnjih promjena i kvalitetne komunikacije. Posebno mu je bila izazovna peta navika – najprije razumjeti druge – jer je sklon odmah tražiti rješenja. Kroz osobno iskustvo shvatio je da ljudi često ne traže savjet, nego razumijevanje. Govori i o projektima poput aplikacije Popodica, vlastitoj sklonosti da se izgubi u detaljima te o smanjenju čitanja zbog društvenih mreža, čiju štetnost trenutačno proučava. Lider

30.10.2025. (14:00)

Sreća ne dolazi s bonusom

Sahil Bloom redefinira bogatstvo: pet stvari koje novac ne može kupiti

U knjizi The 5 Types of Wealth, Sahil Bloom raskida s iluzijom da su novac, status i materijalni uspjeh mjera sreće. Nakon što je ostvario sve što je smatrao ciljem, shvatio je da mu nedostaje smisao – pa je počeo proučavati što doista čini “bogat život”. Bloom razlikuje pet oblika bogatstva: vrijeme (sloboda raspolaganja vlastitim danima), odnose (bliskost i zajednicu), mentalno zdravlje (znatiželju i svrhu), fizičko zdravlje (tijelo kao dom za cijeli život) i financije (sigurnost, ne gomilanje). Njegova poruka je jednostavna: prestani juriti “više” i počni stvarati “dovoljno” – po vlastitoj mjeri. CNBC

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Kako od minusa (ne) napraviti životni stil

Sedam razloga zašto oni ljudi kronično bez para nikako da se izvuku iz dugova

  • Loša financijska edukacija – bez znanja o osnovama novca (budžet, kamate, dugovi) ljudi donose pogrešne odluke i ostaju zarobljeni u dugovima
  • Nedostatak ulaganja u vještine – stagnacija plaće jer se ne ulaže u nove vještine i izvore rasta prihoda
  • Kratkoročno razmišljanje – fokus na trenutne troškove i užitke, zanemarivanje dugoročnog bogatstva i učinka kamate na kamatu
  • Negativna uvjerenja o novcu – djetinjstvo i okolina oblikuju “skripte” koje sabotiraju financijske odluke (npr. “novac je zlo”)
  • Oslanjanje na jedan izvor prihoda – ovisnost o plaći povećava ranjivost i sprečava rast
  • Strah od ulaganja – držanje novca samo na štednji zbog neznanja i straha umjesto diversificiranih ulaganja
  • Potrošnja umjesto gradnje imovine – kupnja stvari koje gube vrijednost umjesto ulaganja u imovinu koja raste (dionice, nekretnine, biznis)

New Trader

04.07.2025. (13:00)

Financijski fitness: i ulaganje je čista matematika

Toni Milun: Zašto ste unatoč dobrim primanjima vječno u minusu?

Toni Milun je u ovoj epizodi Fintecht Toka govorio o nizu tema vezanih uz financije i investiranje. Objasnio je zašto Hrvati i dalje najviše vjeruju u ulaganje u nekretnine (“beton i ciglu”), unatoč tome što cijene nekretnina u prosjeku rastu sporije (3,8% godišnje u zadnjih 20 godina). Krah Zagrebačke burze 2008. godine razlog je nepovjerenja nekih u dionice, ali je naglasio da se svjetsko tržište oporavilo i da je danas lakše ulagati u svjetske dionice. Kao najgore financijske odluke naveo je nasjedanje na prevare putem poruka na mobitelu i uzimanje kredita kod lihvarskih banaka. Skupi automobil najgluplja je investicija, ali je naglasio da je u redu trošiti na auto ako je to strast, pod uvjetom da se ne pretjeruje s drugim luksuzima. Preporučio je da se krene investirati s malim iznosima, poput 20 EUR mjesečno, kako bi se stekla navika. Upozorio je na opasnost dijeljenja financijskih savjeta bez stručnosti na društvenim mrežama, posebno na TikToku, i naglasio potrebu za strožom regulacijom. AI alati nisu loša stvar, tvrdi. Lider

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29.11.2024. (17:00)

Cijene rastu, povjerenje pada, a ni ljubav nije što je nekad bila

Istraživanje: Mladi strahuju od rasta cijena nekretnina, većina građana pesimistična oko financijskog stanja

Građani Hrvatske muče se s porastom cijena i padom životnog standarda, dok inflacija od 1,6% ne odražava osjećaj stvarnih troškova. Povjerenje u institucije i kompanije na povijesno je niskim razinama, s tek 10% vjerujući u društvenu odgovornost poduzeća. Demografski izazovi i nesigurnost zaposlenja najviše pogađaju mlade. Dok pesimizam prema državnim temama prevladava, građani su ipak umjereno optimistični prema privatnom životu. Zanimljivo, većina podržava porez na nekretnine i obvezni vojni rok, ali mladi ostaju skeptični. Nepovjerenje, ekonomski pritisci i nesigurna budućnost oblikuju život u Hrvatskoj. Lider

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Dok sve poplatiš, ne ostane ti ništa

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Je, ove druge treba platiti

Hrvati su skloniji tražiti financijski savjet od prijatelja nego od profesionalaca

Ulaganje na tržištu kapitala među hrvatskim građanima ponovno postaje in. Za sada se većina zadovoljava konzervativnijim pristupom kupnje narodnih obveznica i trezorskih zapisa, no promet i ponajprije uspon indeksa Zagrebačke burze na najvišu razinu od 2008. sugeriraju da se dio građana ohrabrio i za rizičnija ulaganja. Ne treba zanemariti ni to da velik dio klijenata domaćih brokerskih kuća trguje na europskim i američkim burzama. Prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, neto imovina otvorenih investicijskih fondova (onih namijenjenih malim ulagačima) potkraj lipnja dosegnula je 2,8 milijardi eura i u odnosu na kraj prošle godine veća je za primjetnih 20,5 posto. Nakon pada tržišta ulagači su se razočarali i odmaknuli od njega. Financijskom edukacijom i osvješćivanjem da je potrebna dugoročna štednja taj se trend polako okreće – kaže Hrvoje Krstulović, predsjednik Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova HGK-a za Lider.