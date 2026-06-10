Ide li inflacija kad na godišnji? Pitam, za prijatelja
Hrvati imaju više prihoda, no rast troškova i dalje pritišće kućne budžete
Prosječan Hrvat ove godine raspolaže s 1295 eura mjesečno, 141 euro više nego lani, no većina građana i dalje osjeća snažan pritisak rasta životnih troškova. Čak 81 posto ispitanika navodi da su im inflacija i tržišni poremećaji povećali mjesečnu potrošnju. Unatoč tome, raste izdvajanje za štednju i ulaganja, osobito među mlađima. Najveći dio kućnog budžeta i dalje odlazi na hranu i piće, dok su građani od 50 do 55 godina najviše opterećeni osnovnim troškovima i kreditnim obvezama. Optimizam je najizraženiji među mladima. Nacional