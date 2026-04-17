Pravda je spora, ali država je ipak sporija
Pobjeda malog čovjeka: Sud presudio da povrat štednje nije zarada
Upravni sud u Osijeku stao je na stranu korisnika socijalne naknade kojem je država ukinula pomoć jer je uložio 500 eura u narodne obveznice. Iako su Zavod za socijalnu skrb i Ministarstvo povrat uloženog novca tretirali kao “prihod”, sud je jasno razgraničio promet po računu od stvarne zarade. Mirku će se retroaktivno isplatiti zaostaci, a pravo na naknadu mu je vraćeno. Ova presuda važna je lekcija institucijama o financijskoj pismenosti i poticaj građanima da ne odustaju od borbe protiv nelogičnih birokratskih odluka. Toni Milun za Index.