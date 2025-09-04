Kako od minusa (ne) napraviti životni stil

Na raspolaganju je niz mogućnosti i adresa na kojima je moguće plaćati račune za režije – poslovnica FINA-e, Hrvatske pošte i komercijalnih banaka preko internetskog ili mobilnog bankarstva pa do dućana, kioska i benzinskih crpki. U poslovnicama FINA-e računi za režije mogu se platiti gotovinom ili karticama. Naknada za gotovinsko plaćanje računa do 34,44 eura iznosi 0,64 eura, a za iznose veće od toga naknada je 1,85 posto uplaćenog iznosa. Najmanji iznos naknade u Hrvatskoj pošti je 0,66 eura, a najveći 13,27 eura. Od banaka, svaka ima vlastiti cjenik naknada za plaćanja mjesečnih obveza nudeći i pritom i jednostavnije mogućnosti poput trajnog naloga. Naknada plaćanja računa u Tisku iznosi 0,53 eura po računu, bez obzira na iznos. Na benzinskim postajama INA-e naknada za račune s 2D barkodom iznosi 0,33 eura, a na Croduxu i Petrolu 0,26. N1