Živi zdravo, ali ne predugo – hrvatska verzija

Dok traje prvenstvo maše se zastavama i nitko ne postavlja nezgodna pitanja – a nema ničeg što političar voli više od tog. A loša vijest koja nam je zbog nogometa promakla su nedavna izvješća Eurostata, koji je objavio podatke o potrošnji po glavi stanovnika Europske unije, ali i nekih drugih europskih država, i to mjereno po paritetu kupovne moći (purchasing power parity), mjerilu koje uzima stvarnu vrijednost dobara i usluga koje građani mogu dobiti za istu svotu novca. Po tom dosta dobrom pokazatelju standarda u Europskoj uniji od nas je gora samo Bugarska. Rumunji su nas uvelike prešišali. Rumunjska, zemlja koja je nekada bila pojam sirotinje, zatvorena i pod teškom diktaturom, danas je bogatija od nas. Bogatiji su i Mađari. Bogatiji su i Poljaci. Čehe i Slovake nećemo ni spominjati, komentira Goran Vojković za Index.