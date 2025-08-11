Živi zdravo, ali ne predugo – hrvatska verzija
Hrvati ispod prosjeka EU po zdravim godinama života
Prema Eurostatu, prosjek EU za zdrave godine života pri rođenju iznosi 63,1, dok Hrvatska bilježi 61,4 godine – ispod prosjeka. Najviše zdravih godina imaju Malta (71,4) i Italija (69,1), a najmanje Latvija (52,7). Unutar Hrvatske, žene najduže žive na Jadranu (81,7 god.), a najkraće u Panonskoj Hrvatskoj (79,5), dok su muškarci najdugovječniji u Zagrebu (76,1) i najkraće žive u Panoniji (73,2). Razlika između madridskih i slavonskih muškaraca doseže devet godina. Danica