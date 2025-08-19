Vrag ti *ebi i tu umjetnu inteligenciju...
Hrvati najviše psuju u razgovoru s ChatGPT-em
“Psovke i ‘šareni jezik’ hrvatskih korisnika nisu znak zlobnosti, već ostavljaju dojam da je posrijedi iskrena, direktna i humoristična komunikacija. To zapravo pokazuje strast i živahnost u interakciji kao i naš komunikacijski nacionalni naboj”, kaže idejna začetnica nevladine inicijative Mladi i poduzetni Sanela Dropulić nakon podataka koje je dobila analizom komunikacije kojom se koriste građani Hrvatske u interakciji s umjetnom inteligencijom, najviše na najpopularnijem modelu ChatGPT. Građani Hrvatske koriste psovke “na rubu”, ali često s humorom ili frustracijom, a AI prepoznaje ton i reagira smireno, ponekad s dozom humora ili jednostavno ignorira neprimjerene izraze. Index