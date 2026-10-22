Girl power
Hrvatice čine polovicu ulagača u Finaxu i biraju hrabre dioničke strategije
Cure dostižu dečke u investiranju: prema najnovijim podacima Finaxa, žene čine 49,6 % ulagača u Hrvatskoj, čime se ruši mit o dominaciji muškaraca na financijskim tržištima. Hrvatice ne bježe od rizika – dionice u prosjeku čine 76,7 % njihova portfelja, što je gotovo identično muških 78,3 %. Glavni motiv za ulaganje je dugoročna financijska sigurnost i mirovina. Ipak, zbog jaza u plaćama, žene mjesečno ulažu nešto manje (245 € u odnosu na 280 € uplata muškaraca). Zajednički izazov oba spola ostaje neredovitost uplaćivanja, pri čemu stručnjaci savjetuju uvođenje trajnog naloga odmah po primitku plaće. Lider