Plaće ko u Sloveniji, a troškovi ko u Švicarskoj
Hrvatska opasno smanjuje jaz u visini plaća prema susjedima
U posljednjih deset godina prosječna neto plaća u Hrvatskoj porasla je 106% (na 1.555 €), dok je u Sloveniji rasla 69% (na 1.723 €). Time je razlika smanjena s nekadašnjih 264 € na svega 168 €. Realni rast neto plaća u RH iznosio je 42,9%, u usporedbi sa slovenska 25%. Rast troška satnica u Hrvatskoj bio je među najvisima u EU (9,2% u Q1 2026. naspram prosjeka EU od 3,7%). Unatoč brzom hvatanju priključka, analitičari upozoravaju da slovensko gospodarstvo ostaje produktivnije te da je ukupni trošak rada u RH (18,40 €/h) i dalje na polovici prosjeka EU (34,90 €/h). Poslovni