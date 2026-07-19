U ekonomskom klinču

Velimir Šonje za Ekonomski lab odgovara na kritike Viktora Viljevca s Ideja, ističući da su Ljubo Jurčić i Željko Lovrinčević (na Jutarnjem) previdjeli njegov raniji odgovor u kojem je već koristio podatke FINA-e, a ne samo nacionalne račune. Ključna metodološka pogreška Viktora Viljevca je, kaže, neopravdano zbrajanje dobiti i gubitaka svih poduzeća. Kada se analiza izolira isključivo na poduzeća-dobitaše, neto profitna marža od 2021. do 2025. rasla je za tek 0,38 postotnih bodova, što čini 2,7% troškova rada – ni blizu Viljevčevih 13%. Istodobno, najbrže su rasli porezi i doprinosi, što pokazuje da su inflacijske godine zapravo najbolje napunile državni proračun, a ne korporativne džepove.

Viktor Viljevac u novom tekstu odgovara na nove replike Velimira Šonje, ustrajući u tvrdnji da profitabilnost privatnog sektora u 2024. i 2025. godini nije drastično pala te da radnici nisu preplaćeni. Viljevac naglašava da nikada nije tvrdio da su poduzeća trebala povećati plaće, već da su to, s obzirom na povijesno visoke marže u odnosu na 2019., mogla učiniti.

Glavna točka prijepora je izbor statističkog obuhvata i indikatora profitabilnosti. Dok Velimir Šonje brani tezu o narušenoj korporativnoj stabilnosti i usporavanju rasta, fokusirajući se na slabljenje EBITDA marže (koja uključuje amortizaciju kao ključni pokretač budućih investicija) i koristeći šire nacionalne račune kako bi obuhvatio doprinos svih oblika kapitala inflaciji, Viktor Viljevac kontrira strogo mikroekonomskim pristupom. Viljevac inzistira na neto dobiti privatnog sektora i FINA-inim izvještajima, dokazujući da su poduzeća-dobitaši zadržala povijesno visoke marže.