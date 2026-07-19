Istok juri, zapad curi
Privid punijih novčanika: Geopolitički potresi prijete ionako krhkom rastu realnih plaća u Europi
Između 2021. i 2026. godine realne plaće u eurozoni pale su za gotovo 2%, pri čemu je Italija najteže pogođena (-6,1%). S druge strane, istok Europe i Hrvatska bilježe dvoznamenkasti realni rast. U Hrvatskoj je nominalni skok neto plaća dosegnuo 65% (prosjek 1.555 eura), no taj uspjeh ne prati rast produktivnosti, već manjak radne snage i državni poticaji, što ujedno potiče domaću inflaciju. Ipak, ovaj oporavak je varka. Najnoviji sukobi na Bliskom istoku i posljedični skok cijena energenata prijete poništavanjem teškom mukom ostvarenog rasta kupovne moći diljem kontinenta. Lider