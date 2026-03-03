Mi smo vojska hrvatska – i učimo letjeti dronovima
Hrvatska ponovno pokreće temeljnu vojnu obuku: 800 ročnika od ovog mjeseca
Od 9. ožujka u Hrvatskoj počinje temeljna vojna obuka za 800 ročnika i ročnica u Kninu, Slunju i Požegi, od kojih je 55,75% dragovoljaca, uključujući 82 žene. Obuka traje dva mjeseca i uključuje osnovne vojničke vještine, taktike preživljavanja, upravljanje FPV dronovima i prvu pomoć, pod nadzorom 80 instruktora. Ročnici primaju mjesečnu naknadu od oko 1100 eura, dva mjeseca se upisuju u radni staž i imaju prednost pri zapošljavanju u javnom sektoru. Ministar obrane Ivan Anušić izrazio je nadu da će dio novaka ostati u Hrvatskoj vojsci. Nacional