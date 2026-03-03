Hrvatska ponovno pokreće temeljnu vojnu obuku: 800 ročnika od ovog mjeseca - Monitor.hr
Danas (16:00)

Mi smo vojska hrvatska – i učimo letjeti dronovima

Hrvatska ponovno pokreće temeljnu vojnu obuku: 800 ročnika od ovog mjeseca

Od 9. ožujka u Hrvatskoj počinje temeljna vojna obuka za 800 ročnika i ročnica u Kninu, Slunju i Požegi, od kojih je 55,75% dragovoljaca, uključujući 82 žene. Obuka traje dva mjeseca i uključuje osnovne vojničke vještine, taktike preživljavanja, upravljanje FPV dronovima i prvu pomoć, pod nadzorom 80 instruktora. Ročnici primaju mjesečnu naknadu od oko 1100 eura, dva mjeseca se upisuju u radni staž i imaju prednost pri zapošljavanju u javnom sektoru. Ministar obrane Ivan Anušić izrazio je nadu da će dio novaka ostati u Hrvatskoj vojsci. Nacional


Slične vijesti

25.02.2024. (14:00)

Canon fodder

Vojni rok: Trajat će tri mjeseca, godišnje se očekuje oko 15 tisuća vojno obučenih mladića

Za stvaranje nove mlade vojske odabrana su četiri velika obučna centra, vojarne u Požegi, Sinju, Puli i Bjelovaru, a za još dva rade se procjene. Ročnike će obučavati 650 vojnih instruktora, piše Jutarnji list. U  vojnim krugovima smatraju da su tri mjeseca sasvim dovoljna za vojnu obuku tijekom koje bi naglasak bio na fizičkoj pripremi polaznika te svladavanju temeljenih vojnih vještina. Godišnje bi na raspolaganju trebalo biti oko 17.000 mladića, a očekuje se da bi barem njih 15.000 moglo završiti vojno osposobljavanje, dok bi preostali dio završio na civilnom služenju vojnog roka. Za sada je samo riječ o prijedlogu MORH-a i Glavnog stožera koji tek trebaju usvojiti Vlada i Hrvatski sabor. Index

16.02.2024. (15:00)

Sad su se sjetili

Đikić: Vojna (o)buka motivirana je isključivo HDZ-ovim predizbornim pridobivanjem desnih birača

Ako je već tako – ako, naime, sigurnost nema cijenu i ako novac nije problem – tko je branio HDZ-ovoj vlasti da u proteklih sedam godina u svakom pogledu ojačava oružane snage. Vlada je tek proteklih mjeseci počela povećavati vojničke plaće i poboljšavati uvjete vojne službe, ali to je i dalje nedovoljno da bi potaknulo mlade ljude na razmišljanje o vojnom pozivu. Nije učinjeno gotovo ništa da se novcem i drugim beneficijama jače stimulira dobrovoljno pristupanje vojnoj obuci, pa da se iz šireg bazena biraju budući pripadnici profesionalnog sastava oružanih snaga. Da, kupljeno je dvanaest višenamjenskih borbenih aviona, da, doći će više desetaka doniranih američkih borbenih vozila, kao i nekoliko – što doniranih, što kupljenih – američkih helikoptera, ali vrlo je upitno hoće li u roku od dvije godine biti razvijena još jedna, treća, gardijska brigada srednje težine, na što se Hrvatska prije više od tri godine obavezala NATO-u, Ivica Đikić za Novosti.

26.01.2024. (12:00)

Ratne studije

Centar za mirovne studije: Uvođenje vojnog roka politički spin umjesto stvarnih prioriteta

U predizbornoj godini, tema obveznog služenja vojnog roka ponovno je aktualizirana, izazivajući reakciju Centra za mirovne studije. Sara Kekuš, programska voditeljica Centra, ističe da su izjave o vojnoj obvezi dane u godini izbora sumnjive. Kritizira se politički prostor koji naglašava militarizaciju, dok stvarne prijetnje poput poplava i potresa ostaju nepravedno zapostavljene. Umjesto ratnih prijetnji, Centar poziva na aktivno građenje mira, ističući važnost ljudske sigurnosti i održivog suživota. Osvrćući se na političke odluke, upozorava se da kupnja oružja i političko nasilje ugrožavaju građane više od vojnog roka. (Telegram)

17.01.2024. (23:00)

Izbori se bliže, treba ponuditi nešto i desnom spektru birača

Vojković: Vojna obuka od 30 dana znači da ste na frontu mrtvi

Da je 1991. Hrvatska ima respektabilnu vojnu silu – nitko nas ne bi napao. Cijeli filozofski paradoks vojske je u tome. Snažna vojska znači da ne ratujete, nitko vas ne napada. Svi vas poštuju i nađe se vrlo malo blesavih koji su spremni ginuti u napadu na respektabilnu vojnu silu. Hrvatska je u NATO-u, ali NATO nije karitativna udruga, nego vojni savez – ne možete očekivati da vas drugi brane ako se sami nećete braniti. Dodatno, oblik države u fizičkom smislu je definitivno noćna mora što se bilo kakve organizacije obrane tiče.

Bilo kakva vojna obuka od mjesec dana, pa još i vezana uz školu – podsjeća samo na metode Općenarodne obrane i društvene samozaštite kakve je imala Jugoslavija i kakve imaju Sjeverna Koreja i pokoja slična država. U mjesec dana možete naučiti eventualno kako sami sebi propucati nogu. Mislite da nešto znate, a nemate pojma. Ako imate opću vojnu obvezu, onda je trebate imati po izraelskom modelu (gdje od vas u par godina učine profesionalca) ili nikako.

Ono što vidimo u zadnjih par godina, lako je naći na bivšem Twitteru gomile snimki – amater s kratkom obukom u suvremenom sukobu je mrtav čovjek. Naći će vas dron i u narednoj sceni dvojica u odori dolaze javiti vašim roditeljima da ste poginuli. Goran Vojković za Index.

17.01.2024. (19:00)

Ujak Sam te zove

Ministarstvo obrane radi na ponovnom uvođenju vojnog roka, trenutno se razrađuje koncept

Jutarnji list je objavio da je ministar obrane Ivan Anušić dobio zadatak da uvede mjesec dana obvezne vojne obuke nakon srednje škole, u kojoj bi svi prošli obuku prve pomoći, rukovanja oružjem, nuklearne i kemijske zaštite. MORH i Glavni stožer još su prije 6 godina razvijali koncept koji se zasnivao na jednomjesečnom vojnom kampu, u sklopu kojeg bi mlade osobe na dobrovoljnoj bazi nakon završene srednje škole prošle osnove vojne obuke. Bilo je zamišljeno da polaznici prođu rukovanje osobnim i lakim naoružanjem, gađanje, orijentaciju, boravak na terenu, samozaštitu i ostalo već navedeno. iz MORH-a su potvrdili da rade na ideji, ali ne onako kako je jutros obavijestio Jutarnji. Nije poznato ni koliko bi to koštalo, koji bi se vojni objekti trebali urediti i koliko bi godišnje mladih bilo na obuci. Index