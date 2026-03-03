Mi smo vojska hrvatska – i učimo letjeti dronovima

Da je 1991. Hrvatska ima respektabilnu vojnu silu – nitko nas ne bi napao. Cijeli filozofski paradoks vojske je u tome. Snažna vojska znači da ne ratujete, nitko vas ne napada. Svi vas poštuju i nađe se vrlo malo blesavih koji su spremni ginuti u napadu na respektabilnu vojnu silu. Hrvatska je u NATO-u, ali NATO nije karitativna udruga, nego vojni savez – ne možete očekivati da vas drugi brane ako se sami nećete braniti. Dodatno, oblik države u fizičkom smislu je definitivno noćna mora što se bilo kakve organizacije obrane tiče.

Bilo kakva vojna obuka od mjesec dana, pa još i vezana uz školu – podsjeća samo na metode Općenarodne obrane i društvene samozaštite kakve je imala Jugoslavija i kakve imaju Sjeverna Koreja i pokoja slična država. U mjesec dana možete naučiti eventualno kako sami sebi propucati nogu. Mislite da nešto znate, a nemate pojma. Ako imate opću vojnu obvezu, onda je trebate imati po izraelskom modelu (gdje od vas u par godina učine profesionalca) ili nikako.

Ono što vidimo u zadnjih par godina, lako je naći na bivšem Twitteru gomile snimki – amater s kratkom obukom u suvremenom sukobu je mrtav čovjek. Naći će vas dron i u narednoj sceni dvojica u odori dolaze javiti vašim roditeljima da ste poginuli. Goran Vojković za Index.