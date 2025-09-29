Home sweet home

Hrvatska prva u EU ima Nacionalni plan priuštivog stanovanja. Osigurano 2 milijarde eura - Monitor.hr
Hrvatska prva u EU ima Nacionalni plan priuštivog stanovanja. Osigurano 2 milijarde eura

Nacionalni plan stambene politike fokusira se na tri ključna cilja: priuštivo stanovanje, održivo stanovanje te optimalno korištenje prostora u funkciji stanovanja. Ukupno je za razdoblje do 2030. godine osigurano 2,02 milijarde eura za te namjene. Planirana je gradnja 8000 novih stambenih jedinica kroz programe POS-a, uz obnovu 2000 stambenih jedinica u potpomognutim područjima te aktivacija 9000 stambenih jedinica u privatnom vlasništvu. Poslovni


Slične vijesti

20.09. (18:00)

Država vraća, ali ne izrađuje ormare

Mladi navalili na povrat PDV-a i poreza: već 688 odobrenih zahtjeva

Tri mjeseca od uvođenja mjera za priuštivo stanovanje, APN je zaprimio 1604 zahtjeva, a odobrio 688 – 289 za novogradnju i PDV, 399 za staru gradnju i porez. Najmlađi podnositelj ima 19, najstariji 44 godine, a prosjek je 32. Prosječna nekretnina ima 66 m², cijena 2285 €/m², s ekstremima od 186 do 5013 eura. Najviše odobrenih zahtjeva otpada na Zagreb (376). Ukupna vrijednost potpora prelazi 5,6 milijuna eura, a APN već najavljuje nove projekte višestambenih zgrada diljem Hrvatske. Jutarnji

13.09. (22:00)

Kad ti zidovi skupljaju prašinu, a država skuplja najmoprimce

Program priuštivog najma: država želi aktivirati prazne stanove za podstanare

U Hrvatskoj oko 30 % stanova zjapi prazno dok su cijene najma među najvišima u regiji. Vlada zato pokreće Program priuštivog najma kojim APN preuzima prazne stanove i iznajmljuje ih ranjivim skupinama po cijeni do 30 % prihoda kućanstva. Razliku do tržišne najamnine pokriva država, a vlasnicima se jamči siguran prihod i povrat stana. Prednost imaju obitelji, samohrani roditelji, osobe s invaliditetom i deficitarna zanimanja. Kritičari upozoravaju da vlasnici možda neće pristati na niže najamnine, no program bi mogao otvoriti put ka priuštivijem stanovanju. Zgradonačelnik

11.09. (20:00)

Od štemanja do zatvora

Bačić: Bespravna gradnja postaje kazneno djelo 2026.

Od iduće godine bespravna gradnja po prvi će put biti tretirana kao kazneno djelo, uz pooštravanje mjera protiv apartmanizacije, najavio je ministar Branko Bačić. Vlada priprema Zakon o priuštivom stanovanju te razne modele olakšavanja stambenog pitanja, uključujući povrat poreza pri kupnji prve nekretnine i priuštivi najam. Procjenjuje se da je Hrvatskoj potrebno 3,5 milijardi eura za zatvaranje stambenog jaza, a u planu su i novi zakoni o najmu i graditeljskim komorama. Lider

31.08. (09:00)

Dva stana – tri problema

Hrvati među rekorderima u vlasništvu stanova

Gotovo četvrtina Europljana ima po dvije nekretnine, a Hrvatska (37%) je pri europskom vrhu, odmah iza Bugarske i Grčke. Kritičari upozoravaju da višak stanova diže cijene, smanjuje dostupnost i prazni lokalne zajednice. U Hrvatskoj pritom zjapi i 600.000 praznih stanova. Dok jedni vikendice vide kao investiciju ili budući dom u mirovini, drugi ih iznajmljuju dugoročno ili turistima. Porast rada na daljinu i platformi za kratki najam pogoršava problem, zbog čega sve više gradova, poput Barcelone, uvodi strože zabrane i poreze. tportal

25.08. (15:00)

Tek zakrpa za rupu

Vizek: Program priuštivog najma hvalevrijedan je iskorak, ali nije rješenje

Program priuštivog najma nudi veću pravnu sigurnost i transparentnije uvjete najma te smanjuje prostor za zloupotrebe. No, unatoč većoj pravnoj sigurnosti i financijskim poticajima, pitanje je koliko će se vlasnika stanova doista odvažiti uključiti u sustav. Jer pravi problem je porezna politika koja, usprkos nedavnim izmjenama, i dalje pogoduje onima koji stanove drže praznima ili ih kratkoročno iznajmljuju turistima. Dok god broj praznih stanova mjerimo u stotinama tisuća, a porezi ostaju simbolični, priuštivost stanovanja neće se bitno pomaknuti. Porez na imovinu i viši paušal na prihod od turističkog najma možda zvuče kao korak naprijed, ali u praksi oni su tek sitne korekcije, premale da bi promijenile logiku tržišta na kojem su stanovi investicijski proizvod, a ne mjesto za život. Program doduše pokazuje da država napokon razmišlja u pravom smjeru, ali ako se želi doista uhvatiti u koštac sa stambenom krizom, trebat će skupiti hrabrosti i povući puno odvažnije porezne poteze. Maruška Vizek za tportal.

19.07. (23:00)

PDV, PPN i ostale tri slova koja mogu spasiti vaš životni prostor

Kako do stana u Zagrebu uz pomoć države – i bez da prodate bubreg

Zbog rasta cijena nekretnina i strožih kredita, mladima je sve teže doći do stana. No, država nudi povrat polovice PDV-a za novogradnju ili cijelog poreza na promet nekretninama za starije stanove. Mladi do 45 godina koji prvi put kupuju nekretninu mogu dobiti i do 15.900 eura povrata, što može pokriti obavezno učešće za stambeni kredit. Najveći povrati mogući su u središnjim zagrebačkim kvartovima, dok ih na rubovima – nema. Uz malo računanja i dobar kvart, porezni povrat može biti karta za vlastiti krov nad glavom. tportal

17.06. (20:00)

Jarun i Lanište kao Beverly Hills, Sesvete još uvijek za narod

Kvadrat do kvadrata – Zagreb je jedan od najskupljih gradova, ali nije isto u svakom kvartu

Prema podacima iz svibnja 2025., najskuplji kvadrati u Zagrebu su u Maksimiru (4346 €/m²), na Jarunu (4262 €/m²) i Laništu (4270 €/m²), što se vjerojatno može zahvaliti novogradnji. S druge strane, najjeftinije kvadrate i dalje nude Sesvete (2621 €/m²) i Dubrava (2791 €/m²). Cijene variraju i unutar kvartova, a Geoportal ISPU nudi uvid u realizirane cijene, koje su često znatno niže od traženih. No stručnjaci upozoravaju da se brojke moraju tumačiti uz kontekst – stanje stana, zgrada, lift, parking i lokacija čine veliku razliku. Index

16.06. (18:00)

Sud, certifikat, jamčevina i – možda susjedi koje treba iseliti

Kupnja stana ili kuće putem elektroničke javne dražbe prilika je za postizanje povoljnije cijene

Kupnja nekretnine putem elektroničke dražbe preko Fine može donijeti uštedu do 40 % u odnosu na tržišne cijene, no proces je složen i dugotrajan. Potrebni su digitalni certifikat, prijava i uplata jamčevine. Dražba traje deset radnih dana, a često se nekretnine ne prodaju u prvom krugu. Mnoge nisu ispražnjene, pa novi vlasnik mora voditi postupak iseljenja. Unatoč rizicima, interes građana raste – osobito za dražbe s nižim cijenama u drugom krugu. tportal

12.06. (09:00)

Stan bez para, para bez stana

Vizek: Za život samca u podstanarstvu u Zagrebu potrebno više od 2 tisuće eura, i parovima na rubu neisplativosti

Podaci za 2024. godinu otkrivaju značajne razlike u medijalnim najamninama za stanove od 60 kvadratnih metara diljem katastarskih općina Zagreba, s medijalnom najamninom za cijeli grad koja iznosi 677 eura. U praksi se kao trošak stanovanja uzima iznos najamnine i režija za stan te se zbroj svih ovih troškova zatim uspoređuje s bruto plaćom. Čak i s dvije prosječne zagrebačke plaće, u ukupnom neto iznosu od 2638 eura, život u najmu u Zagrebu za bračni par s ili bez djece je na rubu nepriuštivosti. Ako na trošak najamnine i režija odlazi preko 30 posto bruto plaće, stanovanje se smatra nepriuštivim. Stanovnici su prisiljeni tražiti opcije dalje od centra, a to kao posljedicu gura cijene najma u tim područjima naviše, čineći i te dijelove grada manje priuštivima. Maruška Vizek za tportal

11.06. (12:00)

Priuštivo stanovanje? Samo ako imate živce, novce i sreće s vlasnikom

Stotine tisuća praznih stanova, a stanovi i dalje nedostupni

Hrvatska se suočava s ozbiljnim izazovima u području priuštivog stanovanja: (1) stotine tisuća praznih stanova čiji vlasnici ne žele iznajmljivati, (2) ekspanzija kratkoročnog najma i radničkog smještaja, (3) kronični manjak studentskih i domova za starije, te (4) usporena stambena izgradnja. Iako je najavljeno niz zakonskih i strateških promjena, uključujući novi Zakon o priuštivom stanovanju, konkretne mjere tek se očekuju. Lokalne vlasti pozivaju se na proaktivnost, a cilj je potaknuti tržište, izgradnju i aktivaciju praznih stanova uz pomoć EU i EIB-a. Zgradonačelnik