Home sweet home
Hrvatska prva u EU ima Nacionalni plan priuštivog stanovanja. Osigurano 2 milijarde eura
Nacionalni plan stambene politike fokusira se na tri ključna cilja: priuštivo stanovanje, održivo stanovanje te optimalno korištenje prostora u funkciji stanovanja. Ukupno je za razdoblje do 2030. godine osigurano 2,02 milijarde eura za te namjene. Planirana je gradnja 8000 novih stambenih jedinica kroz programe POS-a, uz obnovu 2000 stambenih jedinica u potpomognutim područjima te aktivacija 9000 stambenih jedinica u privatnom vlasništvu. Poslovni