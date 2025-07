Prašina na katastarskoj knjizi

Zbog rasta cijena nekretnina i strožih kredita, mladima je sve teže doći do stana. No, država nudi povrat polovice PDV-a za novogradnju ili cijelog poreza na promet nekretninama za starije stanove. Mladi do 45 godina koji prvi put kupuju nekretninu mogu dobiti i do 15.900 eura povrata, što može pokriti obavezno učešće za stambeni kredit. Najveći povrati mogući su u središnjim zagrebačkim kvartovima, dok ih na rubovima – nema. Uz malo računanja i dobar kvart, porezni povrat može biti karta za vlastiti krov nad glavom. tportal