Kako dobiti na lotu bez uplaćenog listića

Priča iz Lovrana zvuči kao pravni triler u kojem atraktivno zemljište od osam tisuća četvornih metara, vrijedno 800.000 eura, prelazi u ruke novog vlasnika za samo 10.000 eura. Nevjerojatan obrat dogodio se kroz pojedinačni ispravni postupak u kojem je sud priznao vlasništvo temelju navodne kupnje od prije 56 godina, iako za to ne postoji niti jedan pisani ugovor, dokaz ili svjedok osim supruge podnositelja. Dok su susjedi desetljećima održavali teren i svjedočili da tu obitelj nikada nisu vidjeli, jedna je sutkinja to prihvatila, dok je druga u ponovljenom postupku presudila potpuno suprotno. Ministarstvo pravosuđa cijelu situaciju opravdava neovisnošću sudaca, dok lokalna zajednica strahuje da ovaj slučaj otvara vrata legalizaciji otimanja zapuštenih nekretnina. Općini Lovran sada preostaje samo dugotrajna tužba za ispravak kako bi pokušali poništiti ovaj “jackpot” iz snova. HRT