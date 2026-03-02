Svi se guraju u istu ulicu
Tržište nekretnina: Zagreb i obala i dalje vode, kvartovi sve važniji
Prema analizi portala Nekretnine.hr, najveći interes kupaca nekretnina i dalje bilježe Zagreb, Split i Rijeka, a među top 10 gradova su još Zadar, Pula, Dubrovnik, Šibenik, Osijek, Varaždin i Karlovac. Obalni gradovi prednjače zbog investicijskog i turističkog potencijala. Najveći rast interesa bilježe Zagreb te gradovi u njegovu prstenu (Velika Gorica, Samobor, Zaprešić), kao i Solin, Kaštela i Trogir kraj Splita, što potvrđuje trend suburbanizacije. Najtraženiji kvartovi u Hrvatskoj su Trešnjevka, Maksimir, Žnjan, Špansko i Mejaši. Kupci sve češće biraju konkretnu četvrt, fokusirajući se na infrastrukturu, prometnu povezanost i omjer cijene i kvalitete. Jutarnji