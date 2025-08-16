Vjerujem da je ovo problem koji pogađa cijelu Italiju. Moji dobavljači mi kažu da je situacija slična i u Milanu i drugim velikim gradovima. Ovdje, na Trgu svetog Marka, više se nitko ni ne zaustavlja da pogleda izloge. Preplavljuju nas mase ljudi s obale koji ujutro dođu turističkim autobusima i popodne se vrate, a da zapravo i ne znaju gdje su bili. Kriza je zahvatila i luksuzni sektor. To vidim po tome što gotovo nitko više ne prolazi s vrećicama iz dizajnerskih trgovina, što je prije bilo uobičajeno. Uostalom, i hotelijeri i ugostitelji žale se na pad prometa. Osobno sam vidio obitelji kako dijele jednu porciju tjestenine ili jedno piće. Stvaraju se redovi pred javnim fontanama jer se više ne kupuje ni voda u boci. Pitam se, gdje su nestali oni pravi gosti, zainteresirani za kulturu, oni koji gradu zaista nešto donose? – Pita se šef udruge trgovaca, predloživši da se uvede ulaznica za turiste od 100 eura po osobi. Index