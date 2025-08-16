More turista, sve manje života
Hrvatska u klopci masovnog turizma: ovisnost o rentijerstvu jede budućnost
Hrvatska već desetljećima živi od turizma, no njegova cijena postaje sve vidljivija. Dok oko 20% BDP-a dolazi iz sezone, ostatak društva trpi više cijene hrane, rada i stanovanja. Sustav pogoduje rentijerima s apartmanima, dok poljoprivrednici i proizvodnja ostaju zapostavljeni. Infrastruktura ne prati rast smještajnih kapaciteta – otoci bez vodovoda imaju bazene, a more je sve zagađenije. Umjesto razvoja i smanjenja rizika, zemlja tone u ovisnost o Booking.com-u, vremenskim prognozama i raspoloženju turista, što dugoročno vodi u društvenu i ekonomsku slabost. Index