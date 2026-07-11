Mali među velikima

Rimčevo strateško partnerstvo s Uberom i Ponyjem, dakako, nije prezentirano kao rad s izravnom konkurencijom koju je obećavao potući europskim novcem, već kao preveliki interes privatnog kapitala za njegov projekt autonomnog taksiranja. I, po svemu sudeći, javnosti će biti servirana upravo ta priča: privatne investicije u njegov projekt su tolike da mu novci poreznih obveznika ni ne trebaju. Tako Jutarnji list ovih dana konačno neslužbeno doznaje ono što je zapravo bilo jasno otpočetka: “Rimčeva tvrtka Verne… je ipak odlučila projekt robotaksija financirati privatnim novcem svojih investitora i odustati od poticaja”. Štoviše, njihov “dobro upućeni izvor” kaže: “Najvjerojatnije su to od njega tražili strani investitori”. Faktograf upućuje kako time zapravo krpaju nedostatak vlastite tehnologije. Suočen s nemogućnošću ispunjenja rokova do kolovoza 2026., Rimac se okreće privatnom kapitalu, dok Vlada još uvijek službeno “glumi iznenađenje”.