Mali među velikima

Hrvatski robotaksi među svjetskom elitom: Verne na 14. mjestu unatoč slabim operativnim brojkama - Monitor.hr
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Hrvatski robotaksi među svjetskom elitom: Verne na 14. mjestu unatoč slabim operativnim brojkama

Suosnivač indeksa Grayson Brulte objašnjava da je Verne osigurao poziciju jer je pokretanjem komercijalne usluge u Zagrebu (uz sigurnosne operatere) napravio konkretan iskorak koji mnogi konkurenti još nisu. Ključni aduti su mu i strateška partnerstva s tvrtkama Pony.ai i Uber te razvijena proizvodna strategija. Za daljnji napredak i financiranje morat će prijeći na potpuno autonomne vožnje bez vozača i javno objaviti prihode. Netokracija


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04.06. (19:00)

Taksi zvan čežnja

Rimčevi robotaksiji: Odustajanje od EU milijuna uz medijsku kontrolu štete

Rimčevo strateško partnerstvo s Uberom i Ponyjem, dakako, nije prezentirano kao rad s izravnom konkurencijom koju je obećavao potući europskim novcem, već kao preveliki interes privatnog kapitala za njegov projekt autonomnog taksiranja. I, po svemu sudeći, javnosti će biti servirana upravo ta priča: privatne investicije u njegov projekt su tolike da mu novci poreznih obveznika ni ne trebaju. Tako Jutarnji list ovih dana konačno neslužbeno doznaje ono što je zapravo bilo jasno otpočetka: “Rimčeva tvrtka Verne… je ipak odlučila projekt robotaksija financirati privatnim novcem svojih investitora i odustati od poticaja”. Štoviše, njihov “dobro upućeni izvor” kaže: “Najvjerojatnije su to od njega tražili strani investitori”. Faktograf upućuje kako time zapravo krpaju nedostatak vlastite tehnologije. Suočen s nemogućnošću ispunjenja rokova do kolovoza 2026., Rimac se okreće privatnom kapitalu, dok Vlada još uvijek službeno “glumi iznenađenje”.

23.05. (19:00)

Recept za kuhanje kriterija

Dokumenti NPOO-a otkrili birokratske trikove: Smanjivanje kriterija umjesto isporuke rezultata

Iako se Mate Rimac još u siječnju odrekao 179,5 milijuna eura državne potpore za projekt robotaksija Verne, nadležne institucije i Grad Zagreb su u ožujku i travnju nastavili komunicirati projekt kao aktivnu NPOO mjeru. U ožujku su Ministarstvo financija i Grad Zagreb dogovarali vaučere, dok je u travnju potpisano i produljenje roka realizacije do kolovoza 2026. godine. Ova diskrepancija otvara ozbiljna pitanja o transparentnosti i trenutku u kojem su institucije saznale za promjenu modela financiranja, dok javnost traži jasan odgovor je li se time samo kupovalo vrijeme. Lider

Dokumentacija otkriva da su kroz revizije NPOO-a ključni kriteriji uspjeha sustavno ublažavani kako bi se formalno opravdao utrošeni novac. Najveći obrat dogodio se s vaučerima za osobe s invaliditetom: umjesto stvarne podjele 50.000 besplatnih karata za vožnju robotaksijem, država je prag uspjeha spustila na puko potpisivanje komada papira, odnosno sporazuma s Gradom Zagrebom i ZET-om.

Ovakvo administrativno olakšavanje ciljeva direktno je utjecalo na državni proračun, budući da su ovi pokazatelji bili izravno vezani za isplatu osme, devete i desete financijske tranše Europske unije Hrvatskoj. Uklanjanjem istraživačko-razvojnih pokazatelja i pretvaranjem projekta u operativnu “uslugu prijevoza”, omogućeno je da se u projekt uključe vanjski komercijalni partneri poput Ubera i Pony.ai-ja. Time se otvorilo ključno pitanje: je li se cijeli projekt od početka transformirao iz razvoja domaće visoke tehnologije u obično posredovanje i kupovinu gotovih stranih rješenja javnim novcem? Index, Lider

14.04. (18:00)

Tako vozi da mu ni vozač ne treba

Verne objavio video vožnje robotaksijem u Zagrebu

Direktor tvrtke Marko Pejković u dvadesetominutnom videu provezao se Zagrebom u vozilu Arcfox Alpha T5, koje je opremljeno tehnologijom kineske tvrtke Pony.ai, nedavnog Verneovog partnera. Usluga je već dostupna korisnicima koji su se prijavili na listu čekanja, pišu 24 sata. Nakon što vozilo stigne na lokaciju, korisnik ga otključava putem aplikacije. Unutar automobila putnike dočekuje zaslon s porukom dobrodošlice i mogućnošću odabira hrvatskog ili engleskog jezika. Usluga zasad pokriva širi centar Zagreba i put do zračne luke. Poslovni

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Ima li dobrovoljaca, tko se usudi prvi?

U Zagrebu je danas pokrenuta prva komercijalna robotaksi usluga u Europi

Uslugu je pokrenula tvrtka Verne (dio Rimac Grupe), a zasad je dostupna korisnicima koji su se ranije prijavili na listu čekanja. Oni već sada putem aplikacije mogu rezervirati i platiti autonomne vožnje, koje u početnoj fazi pokrivaju širi centar Zagreba i Zračnu luku. U početnoj fazi koriste se električna vozila opremljena autonomnim sustavom vožnje sedme generacije kineske tvrtke Pony.ai, navode iz Vernea. Vozila prometuju autonomno, ali uz prisutnost obučenih sigurnosnih operatera, dodaju u priopćenju. Usluga će se postupno širiti na ostatak Zagreba, a Verne već pregovara o širenju u 11 gradova diljem Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva i Bliskog istoka. Index

26.03. (12:00)

Vidi mama, bez ruku (i vozača)

Zagreb postaje europsko središte autonomne vožnje: Verne, Uber i Pony.ai udružili snage

Zagreb bi mogao postati prvi europski grad s komercijalnom uslugom robotaksija zahvaljujući partnerstvu tvrtki Verne, Uber i Pony.ai. Projekt spaja kinesku tehnologiju autonomne vožnje, Verneov operativni model i Uberovu globalnu platformu. Testiranja sustava Pony.ai Gen-7 već su započela na zagrebačkim ulicama, a cilj je širenje flote na tisuće vozila diljem svijeta. Uber planira i strateško ulaganje u Verne kako bi ubrzao komercijalizaciju usluge, transformirajući glavni grad Hrvatske u predvodnika moderne mobilnosti bez vozača. Index

16.12.2025. (13:00)

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Rimac najavljuje dolazak robotaksija u Zagreb već iduće godine

Mate Rimac je na Facebooku najavio da robotaksiji projekta Verne stižu u Zagreb u proljeće 2026., uz kratki animirani video i prigodnu, božićno intoniranu pjesmicu. Spot prikazuje plave Verneove robotaksije kako se voze zagrebačkim ulicama, uz komentare “običnih ljudi” koji s dozom ironije reagiraju na novu pojavu u prometnom kaosu. Poruka videa je jasna – “uživaj ili ignoriraj” – ali dolazak autonomnih vozila u Zagrebu teško će proći nezapaženo. Autonet

10.12.2025. (09:00)

Zeleno svjetlo

Hrvatska dobiva 897 milijuna eura za Rimčeve robotaksije

Hrvatska će Europskoj komisiji poslati osmi zahtjev za plaćanje u okviru NPOO-a i dobiti oko 897 milijuna eura jer je tvrtka Project 3 Mobility (P3M) predstavila 60 verifikacijskih prototipova vozila. Provjere je obavio Centar za vozila Hrvatske, ali ne u službenim ispitnim centrima, već u Rimčevom pogonu. Prototipovi su u raznim fazama razvoja i testirani za sigurnost, potrošnju i dugovječnost. Do početka sljedeće godine planira se proizvodnja 50–100 potpuno autonomnih električnih vozila pete razine. Index

28.11.2025. (21:00)

Prije roka? Pa naravno - zar ste sumnjali?

Iz Vernea Mate Rimca kažu da su izradili 60 prototipova robotaksija i da ulaze u završnu fazu testiranja

Prototipovi koje je u videu pokazao Mate Rimac služe za testiranja autonomne vožnje, udobnosti i sigurnosti. Rimac je pritom naveo da je projekt financiran s 104 milijuna eura privatnih ulaganja i 89,7 milijuna iz EU fondova, dok će se daljnja sredstva također prikupljati privatno. Verneovi sustavi autonomne vožnje već se testiraju u Zagrebu, a pokretanje usluge planirano je za proljeće 2026. CEO Marko Pejković poručuje: „Bili smo tihi jer smo puno radili.” Autonet

30.10.2025. (20:00)

Može i bez joysticka

Rimac mora do prosinca verificirati 60 robotaksija da bi Hrvatska dobila 900 milijuna eura iz EU

Tvrtka Mate Rimca, Project 3 Mobility, koja je iz NPOO-a dobila 179 milijuna eura bespovratnih sredstava, dosad je verificirala 10 od potrebnih 60 prototipova robotaksija. Rok za dovršetak je prosinac, a ispunjenje tog uvjeta ključno je za isplatu gotovo 900 milijuna eura iz EU. Projekt, koji obećava vozilo pete razine autonomije, višekratno je odgađan, dok trenutačni rezultati pokazuju kašnjenje i nejasnoće oko stvarne razine autonomije vozila. Ilko Ćimić za Index