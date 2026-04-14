Tako vozi da mu ni vozač ne treba

Direktor tvrtke Marko Pejković u dvadesetominutnom videu provezao se Zagrebom u vozilu Arcfox Alpha T5, koje je opremljeno tehnologijom kineske tvrtke Pony.ai, nedavnog Verneovog partnera. Usluga je već dostupna korisnicima koji su se prijavili na listu čekanja, pišu 24 sata. Nakon što vozilo stigne na lokaciju, korisnik ga otključava putem aplikacije. Unutar automobila putnike dočekuje zaslon s porukom dobrodošlice i mogućnošću odabira hrvatskog ili engleskog jezika. Usluga zasad pokriva širi centar Zagreba i put do zračne luke. Poslovni