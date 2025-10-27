Od nogometnog pasa do robota za smeće – tehnologija ide dalje od papira
Hrvatski startupovi osvajaju stvarni svijet
Hrvatski startupovi razvijaju tehnologije koje mijenjaju stvarni svijet – od sustava za sortiranje otpada pomoću AI, preko detekcije mina i robotskih ruku, do sportskih simulatora koji poboljšavaju brzinu i odlučnost sportaša. Njihova rješenja nisu samo ideje na papiru, već se primjenjuju u gospodarstvu i društvu, povećavajući globalnu konkurentnost Hrvatske. Znanstvena istraživanja sve se češće komercijaliziraju, a inovacije olakšavaju posao, smanjuju troškove i donose stvarnu korist građanima. ZICER bilježi stotine implementiranih rješenja i tisuće potencijalnih inovacija. HRT