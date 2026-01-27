Večer za šetnju uz starine
Hrvatsko muzejsko društvo organizira 21. Noć muzeja diljem Hrvatske
Hrvatsko muzejsko društvo organizator je 21. Noći muzeja, koja će se održati ovog petka, 30. siječnja 2026. od 18 sati do 1 sat iza ponoći u cijeloj Hrvatskoj. Manifestacija se kontinuirano održava od 2005. godine i od nekoliko zagrebačkih muzeja prerasla je u događaj koji okuplja oko 300 muzeja, galerija i baštinskih institucija iz Hrvatske i inozemstva. Cilj je jačanje uloge muzeja kao dinamičnih, otvorenih i inovativnih prostora. Ovogodišnja Noć muzeja održava se bez središnje teme, a ulaz je besplatan. U 20 godina broji preko 4 i pol milijuna posjetitelja. Službene stranice