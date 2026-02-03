Pitanja za dan poslije

Ovogodišnja Noć muzeja održat će se ovog petka, 30. siječnja 2026. od 18 sati do 1 sat iza ponoći u cijeloj Hrvatskoj. Manifestacija se kontinuirano održava od 2005. godine i od nekoliko zagrebačkih muzeja prerasla je u događaj koji okuplja oko 300 muzeja, galerija i baštinskih institucija iz Hrvatske i inozemstva. Cilj je jačanje uloge muzeja kao dinamičnih, otvorenih i inovativnih prostora. Ovogodišnja Noć muzeja održava se bez središnje teme, a ulaz je besplatan. U 20 godina broji preko 4 i pol milijuna posjetitelja. Službene stranice