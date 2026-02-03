Pitanja za dan poslije

Noć muzeja sve više postaje opterećenje za neke muzeje, a sve manje kvalitetan kulturni događaj - Monitor.hr
Noć muzeja sve više postaje opterećenje za neke muzeje, a sve manje kvalitetan kulturni događaj

Gradski muzej Vinkovci povlači se iz Noći muzeja zbog sigurnosnih rizika za muzejsku građu i sve manjeg kulturnog smisla manifestacije. Velik broj posjetitelja, zimski uvjeti i česte promjene temperature i vlage ugrožavaju zbirke, dok posjećenost posljednjih godina stagnira ili pada. Muzej smatra da je Noć muzeja postala organizacijsko opterećenje bez stvarnog kulturnog učinka te će se ubuduće fokusirati na Europsku noć muzeja i Međunarodni dan muzeja u svibnju. Telegram… Na Jutarnjem kažu da je na stvari možda i manjak ambicija.


27.01. (23:00)

Večer za šetnju uz starine

Hrvatsko muzejsko društvo organizira 21. Noć muzeja diljem Hrvatske

Ovogodišnja Noć muzeja održat će se ovog petka, 30. siječnja 2026. od 18 sati do 1 sat iza ponoći u cijeloj Hrvatskoj. Manifestacija se kontinuirano održava od 2005. godine i od nekoliko zagrebačkih muzeja prerasla je u događaj koji okuplja oko 300 muzeja, galerija i baštinskih institucija iz Hrvatske i inozemstva. Cilj je jačanje uloge muzeja kao dinamičnih, otvorenih i inovativnih prostora. Ovogodišnja Noć muzeja održava se bez središnje teme, a ulaz je besplatan.  U 20 godina broji preko 4 i pol milijuna posjetitelja. Službene stranice

01.02.2025. (21:00)

Više nego nas danas ima

Noć muzeja u 20 godina privukla gotovo 4,2 milijuna posjetitelja

U Zagrebu je posebno zanimanje izazvao Hrvatski prirodoslovni muzej, koji je nakon obnove postao kulturna atrakcija svjetske razine. Rijeka je također bila u središtu kulturnih zbivanja. U galeriji Kortil otvorena je izložba renomiranog fotografa Filipa Koludrovića, čiji su radovi objavljeni u prestižnim međunarodnim časopisima. HRT

31.01.2025. (14:00)

Treba to sve i obići u jednoj noći

Noć muzeja u Zagrebu: 35 lokacija i besplatni prijevoz ZET-om

Jubilarna 20. Noć muzeja održat će se 31. siječnja u 277 muzeja, galerija i baštinskih ustanova u gotovo 150 gradova i mjesta u cijeloj Hrvatskoj, a ove godine s temom ‘Muzeji – vidljivi i nevidljivi’. Na tportalu navode 35 zagrebačkih lokacija, uz nekoliko istaknutih programa: muzeji u metropoli bit će otvoreni od 18 do 23 sata, no neke lokacije bit će otvorene do jedan sat poslije ponoći.

  • Arheološki muzej – Izložba o restauraciji ‘Nevidljivi laboratorij čudesa’, izložba o neolitskim naseljima jugoistočnog Podunavlja, stalni postav.
  • Artmark – Izložba privatne zbirke dr. Rafaela Dolinšeka s djelima Grupe Zemlja i drugih umjetnika.
  • Galerija Klovićevi dvori – Dvije izložbe (‘Atelijeri Žitnjak’ i nizozemsko slikarstvo 17. stoljeća), kreativna radionica za djecu.
  • Gradska ljekarna Zagreb – Povijest ljekarništva, priča o prvoj ženi vlasnici ljekarne na ovim prostorima.
  • Tehnički muzej Nikola Tesla – Postav muzeja, Planetarij, izložba o urbanističkom planiranju.
  • FER – Povijest mjernih instrumenata i univerzalni galvanometar star više od 100 godina.
  • Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke – Kostimirano stručno vodstvo, nagradna igra.
  • Državni arhiv u Zagrebu – Poziv posjetiteljima da donesu obiteljske albume za buduće generacije.
  • Klinika za psihijatriju Vrapče – Povijest psihijatrije u Hrvatskoj, premijera animiranog filma ‘Psihonauti’ nastalog u terapijskom procesu pacijenata.
  • Muzej policije – Povijest redarstvenih snaga, predavanja i radionice.
  • Dječji vrtić Grigora Viteza – Vrtić pretvoren u muzej s eksponatima koje su donijeli roditelji i djece

30.01.2025. (15:00)

Vidimo se sutra

Muzeji vidljivi i nevidljivi tema ovogodišnje 20. po redu Noći muzeja

U organizaciji Hrvatskog muzejskog društva (HMD) priređeno je oko tisuću različitih događaja, od izložbi i radionica do predavanja, projekcija i glazbenih programa, a za posjetitelje su besplatni. Ovogodišnja tema upućuje na sve što je potrebno za rad muzeja, a nije vidljivo posjetiteljima, poput čuvaonica, restauratorsko-konzervatorskih odjela, preparatorskih radionica i muzejskih laboratorija. HRT Srednja.hr ima popis muzeja koji se mogu posjetiti u Noći muzeja. Official sajt noc-muzeja.hrForum

28.01.2025. (18:00)

Kad kultura grize jače od inflacije

Tjedan introspektivnih dijaloga, tvrdih đireva i besplatnih muzeja

  • Srijeda, Močvara: Lara Mitraković i njezina dva alter ega
    • Poetomat ulazi u eksperimentalnu dimenziju – introspektivna večer uz poeziju, filozofiju i avanture.
  • Srijeda, Močvara: Krešo Bengalka – prvak tvrdog đira
    • Kultni splitski reper donosi najbolje hitove iz foldera i nemilosrdnih kvartova.
  • Četvrtak, Kinoteka: Filmšnite – DACHL Filmske večeri
    • Projekcije filmova na njemačkom jeziku iz četiri zemlje: Njemačke, Austrije, Švicarske i Luksemburga.
  • Petak, diljem Hrvatske: Jubilarna 20. Noć muzeja
    • Besplatan ulaz u muzeje, galerije i baštinske institucije od 18 do 1 sat iza ponoći.
  • Subota, Tvornica kulture: Dodjela nagrada Elector
    • Nezavisna glazbena novinarska nagrada slavi elektroničku glazbu uz nastupe domaćih izvođača i mladih talenata.
31.01.2020. (18:00)

5 besplatnih sati

Danas je Noć muzeja

Noć muzeja 2020. održat će se u petak, 31. siječnja 2020. godine od 18.00 sati do 01.00 sat poslije ponoći u više od 210 muzeja, galerija i ustanova u kulturi u više od 100 hrvatskih gradova, općina i mjesta.

Noć muzeja web, Facebook

01.02.2019. (09:30)

Navali narode!

Danas se održava 14. Noć muzeja

Danas, u petak, 1. veljače od 18 do 01 sat, održat će se popularna manifestacija Noć muzeja 2019, a u sklopu nje zainteresiranima je omogućen slobodan ulaz u dvjestotinjak muzeja i kulturnih ustanova u cijeloj Hrvatskoj. Noći muzeja priključuje se i ZET koji uvodi besplatnu tramvajsku i autobusne linije. Kompletan popis muzeja i program pogledajte na stranici nocmuzeja.hr i Facebook stranici.

24.01.2018. (10:23)

Sportska sova

U petak Noć muzeja, tema je – ‘Muzeji i sport’

‘Muzeji i sport’ tema je ovogodišnje Noći muzeja koja će se održati u desecima hrvatskih muzeja u petak (26.1.), a naglasak je na analitičkom sagledavanja postojećih i stvaranju novih zbirki i muzeja na temu sporta, poticanju lokalnih inicijativa na očuvanju i usporednom vrednovanju sporta, stvaranju ozračja osjetljivosti na sport kao kulturološke vrijednosti. Ovdje popis muzeja uključenih u manifestaciju, ovdje karta.

21.01.2017. (09:40)

Hodanje po kajdanki

Idući petak Noć muzeja, tema – glazba

Idući petak 27. siječnja održava se Noć muzeja 2017., dvanaesto izdanje besplatnog večernjeg ulaza u hrvatske muzeje koje je dosad imalo 2,5 milijuna posjetitelja. Ove godine tema je ‘Glazba i glazbeni velikani i njihov utjecaj na društvo’, a cilj je staviti naglasak na važnost prikupljanja, očuvanja i prezentiranja materijalne i nematerijalne glazbene baštine. Ovdje popis muzeja.

30.01.2016. (19:20)

Slavlje kulture

Dvostruko bolja posjećenost u Noći muzeja

Više od 325 tisuća ljudi posjetilo je ovogodišnju Noć muzeja što se održala u noći s petka na subotu u više od stotinu gradova diljem zemlje, a u nekim su mjestima zabilježene i dvostruko bolje brojke posjećenosti. 11. izdanje Noći muzeja okupilo je čak 216 institucija, a manifestaciju je obilježila zajednička tema „Utemeljitelji i reformatori – Josip Juraj Strossmayer, hrvatski mecena“. T-Portal