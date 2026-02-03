Pitanja za dan poslije
Noć muzeja sve više postaje opterećenje za neke muzeje, a sve manje kvalitetan kulturni događaj
Gradski muzej Vinkovci povlači se iz Noći muzeja zbog sigurnosnih rizika za muzejsku građu i sve manjeg kulturnog smisla manifestacije. Velik broj posjetitelja, zimski uvjeti i česte promjene temperature i vlage ugrožavaju zbirke, dok posjećenost posljednjih godina stagnira ili pada. Muzej smatra da je Noć muzeja postala organizacijsko opterećenje bez stvarnog kulturnog učinka te će se ubuduće fokusirati na Europsku noć muzeja i Međunarodni dan muzeja u svibnju. Telegram… Na Jutarnjem kažu da je na stvari možda i manjak ambicija.