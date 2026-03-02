Svake druge godine, ista adresa

Hrvatsku će na 61. Venecijanskom bijenalu predstavljati Dubravka Lošić ambijentalnom, prostorno specifičnom instalacijom „Potaknuta strahom i ljepotom“, postavljenom u sjedištu UNESCO-a, palači Zorzi. Projekt gotovo retrospektivno obuhvaća sedam autoričinih ciklusa te tematizira nadvladavanje traume ljepotom i umjetnošću, nadahnut iskustvom Dubrovnika i ratnih razaranja. Povjerenik Branko Franceschi ističe kako se rad uklapa u temu Bijenala „In Minor Keys“. Hrvatska je za nastup osigurala više od 250 tisuća eura, a izložba će biti otvorena od svibnja do studenog. HRT, tportal