Ne bi mu vjerovala ni da je sam papa
I papa naleti na birokraciju: Službenica poklopila slušalicu Lavu XIV.
Čak ni titula poglavara Katoličke crkve ne pomaže kod bankovnih protokola. Papa Lav XIV. nedugo nakon što mu je počeo pontifikat pokušao je telefonski promijeniti podatke u svojoj američkoj banci, no unatoč točnim odgovorima na sigurnosna pitanja, službenica je inzistirala na osobnom dolasku u poslovnicu. Kada je očajni Papa pokušao objasniti svoj novi identitet riječima: “Bi li vam išta značilo da sam ja papa Lav?”, žena mu je jednostavno poklopila slušalicu. Problem je na kraju riješen “preko veze”, intervencijom kod predsjednika banke, dok je anegdota postala hit nakon što ju je ispričao Papin bliski prijatelj. New York Times, Index