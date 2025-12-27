Pola godine novog pape
Papa Lav XIV.: Suzdržani šef države s prodornim pogledom
Papa Lav XIV., prvi Amerikanac na čelu Katoličke crkve, poznat je po suzdržanom i formalnom stilu, ali jednako hrabro govori o društvenoj pravdi i imigracijama. Za razliku od karizmatičnog pape Franje, koristi pripremljene govore, odmjereno pozdravlja vjernike i vraća formalnost u odijevanju. Iako moderan i pristupačan medijima – rado odgovara na pitanja novinara, u sedam mjeseci dao je samo jedan intervju. Obnavlja tradiciju tjednog odmora u Castel Gandolfu, a među novitetima nosi i pametni sat. Ostvario je samo jedan inozemni posjet, Turskoj i Libanonu, a kritičan je i prema Trumpu, nazvavši postupanje prema migrantima u SAD-u “krajnjim nepoštovanjem”. Povukao je neke od Franjinih reformi u upravljanju Vatikanom. Slobodna