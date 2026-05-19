Ne zvuči tako opako dok ne probaš
Igra u kojoj se smije izgubiti samo jednom: koga puž dotakne, gotov je zauvijek
Igra je jednostavna: puž prati kursor miša po desktopu i ne smijete ga dotaknuti. No, kad se to jednom dogodi, neće biti druge runde. Igra se trajno zaključava za natjecateljski dio. Igrač je i dalje može pokrenuti, no puž postaje prijateljski nastrojen, prestaje progoniti kursor i služi samo za ukrašavanje desktopa. Developeri su implementirali i stroge mjere zaštite protiv varanja – konačan poraz se bilježi i na serveru izdavača. Inspirirana viralnim internetskim misaonim eksperimentom o besmrtnosti i pužu ubojici, igra testira pažnju i izdržljivost igrača. Cilj je što duže preživjeti i izbjeći opasnost, a svaka sekunda duljeg opstanka podiže “igraču” poziciju na globalnoj ljestvici najboljih rezultata. Bug