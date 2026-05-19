Ne zvuči tako opako dok ne probaš

Baš kao i u originalnom izdanju, ponovo smo ubačeni u Zonu (nekima poznata iz filmova Tarkovskog, ali i originalne knjige braće Strugacki, prema čijim je motivima napravljena i igrica), područje oko nuklearne elektrane u Černobilu koje je nakon dvije nuklearne katastrofe postalo opasna zona prepuna anomalija, ali i artefakata s nadnaravnim svojstvima. U ovom nastavku nismo bezimeni lovac na blago, već mladić po imenu Skif, koji, nimalo iznenađujuće, već u početku na teži način spoznaje sve opasnosti odabranog zanata i kreće u potragu za osobom koja ga je izdala i pokrala. Za razliku od prethodnih igri, igrač mora nekad i odspavati i budi se gladan. Srećom je da hrane ima u izobilju (ali ne i streljiva). Igrica zasad ima i nekih tehničkih problema i bugova, kažu na Bugu. Igrali su je i na HCL-u.