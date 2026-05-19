Igra u kojoj se smije izgubiti samo jednom: koga puž dotakne, gotov je zauvijek
Danas (13:00)

Ne zvuči tako opako dok ne probaš

Igra je jednostavna: puž prati kursor miša po desktopu i ne smijete ga dotaknuti. No, kad se to jednom dogodi, neće biti druge runde. Igra se trajno zaključava za natjecateljski dio. Igrač je i dalje može pokrenuti, no puž postaje prijateljski nastrojen, prestaje progoniti kursor i služi samo za ukrašavanje desktopa. Developeri su implementirali i stroge mjere zaštite protiv varanja – konačan poraz se bilježi i na serveru izdavača. Inspirirana viralnim internetskim misaonim eksperimentom o besmrtnosti i pužu ubojici, igra testira pažnju i izdržljivost igrača. Cilj je što duže preživjeti i izbjeći opasnost, a svaka sekunda duljeg opstanka podiže “igraču” poziciju na globalnoj ljestvici najboljih rezultata. Bug


04.05. (20:00)

Koji si ti lik?

Znate li što znači NPC? Gejmerski izraz koji se počeo koristiti u svakodnevici

Izvornog značenja “non playable character”, odnosi se na likove iz kompjuterskih i društvenih igara, koji su automatizirani te ih ne možete kontrolirati, odnosno njima upravlja sustav. Iako su u igrama ključni za radnju i trgovinu, pojam je 2010-ih postao dehumanizirajući internetski sleng. Preneseno na stvaran život, radi se o uvredi prema osobama koje ne djeluju autentično, odnosno koji se čine neoriginalnima ili povodljivima. Mental Floss

30.12.2024. (12:00)

Prije GTA i Mafije...

Shenmue – najskuplja igra 20. stoljeća

PlayStation i Nintendo 64 dominirali su tržištem konzola krajem devedesetih, no postojala je jedna igra koja je izazivala čežnju u oba tabora. Segin hit Shenmue za Dreamcast konzolu smatrao se vrlo ambicioznom i tehnički naprednom igrom kakve na Sonyjevim i Nintendovim konzolama tada jednostavno nije bilo. Priča je bila smještena u Japan 1986. godine gdje je lik zvan Ryo Hazuki bio na osvetničkoj misiji, tražeći ubojice svog oca. Bila je to dramski napeta radnja, a uvjerljivosti iste pomoglo je što je Shenmue imao najrealističnije modele likova u konzolaškim igrama 1999. godine. Bila je to jedna od prvih igara u kojoj se mogla pronaći mehanika quick time evenata. Moglo se igrati raznorazne mini-igre, ali se moralo i raditi vozeći viljuškar na dokovima. HCL

24.12.2024. (13:00)

Od špilje do Steama – hrvatski stil

Cave Hikers: kako su šareni monstrumi i HAVC donijeli novu indie hit igru

Cave Hikers, humoristična avantura hrvatskih studija Spektra i Porcupine Parkour, stigla je na Steam. Igra prati likove Aki, Valerijana i Vuve kroz svijet špilja, uz mehaniku “mahanja čudovištima” koja je postala zaštitni znak. Projekt, započet u slobodno vrijeme i uz puno eksperimentiranja, oživio je zahvaljujući HAVC-ovim potporama. Poseban stil, nalik dokumentarcima o prirodi, te Knjiga Špilja koja se može isprintati, dodaju jedinstvenu notu. Lokalizirana na 10 jezika, Cave Hikers dokazuje kako kreativnost i strast, uz malo pomoći, mogu svladati tehničke i financijske prepreke. Netokracija

15.12.2024. (13:00)

Od zaglupljivanja do superklinca: videoigre spašavaju stvar

Videoigre i dječji IQ: igrajući postaju pametniji

Nova istraživanja pokazuju da igranje videoigara može povećati IQ kod djece. Devetogodišnjaci koji su dvije godine igrali više od vršnjaka ostvarili su rast inteligencije od 2,5 IQ boda, dok gledanje televizije i korištenje društvenih mreža nisu imale utjecaj. Videoigre razvijaju kognitivne i motoričke vještine – akcijske igre poboljšavaju reflekse, strategijske potiču logiku, a suradničke jačaju timski duh. Istraživanje ističe važnost digitalne inteligencije za moderni svijet i ruši mitove o igrama kao uzroku agresivnosti. Uz umjereno igranje, videoigre mogu biti alat za razvoj ključnih vještina i pripremu djece za digitalnu budućnost. Igor Berecki za Bug

05.12.2024. (18:00)

Tajne Černobila

Stalker 2: Popularan postapokaliptični serijal videoigri napokon dobio svoj nastavak

Baš kao i u originalnom izdanju, ponovo smo ubačeni u Zonu (nekima poznata iz filmova Tarkovskog, ali i originalne knjige braće Strugacki, prema čijim je motivima napravljena i igrica), područje oko nuklearne elektrane u Černobilu koje je nakon dvije nuklearne katastrofe postalo opasna zona prepuna anomalija, ali i artefakata s nadnaravnim svojstvima. U ovom nastavku nismo bezimeni lovac na blago, već mladić po imenu Skif, koji, nimalo iznenađujuće, već u početku na teži način spoznaje sve opasnosti odabranog zanata i kreće u potragu za osobom koja ga je izdala i pokrala. Za razliku od prethodnih igri, igrač mora nekad i odspavati i budi se gladan. Srećom je da hrane ima u izobilju (ali ne i streljiva). Igrica zasad ima i nekih tehničkih problema i bugova, kažu na Bugu. Igrali su je i na HCL-u.

25.08.2024. (01:00)

Mafija, buraz

Mafia 2 – svojevremeno jedna od najzahtjevnijih igara tog vremena zahvaljujući podršci za Nvidijin PhysX

Igra je po izlasku bila na meti nekih dušebrižnika koji su pozivali na zabranu prodaje jer je navodno veličala mafijašku kulturu i nasilje. Međutim, do zabrane nije došlo, a Mafia je postala i vlasnik tada novog rekorda – onog po broju psovki u igri. Točnije rečeno, riječ “f*ck* mogla se čuti ukupno 397 puta tijekom igre. Zanimljivo je i to da je igra imala službeno licencirane Playboy magazine tog vremena, tj. ukupno 50 naslovnica. HCL

14.03.2024. (21:00)

Igrice kao sporedna najvažnija stvar na svijetu

We are Football 2024: Football Manager dobio konkurenciju

Jedna od značajki koja se ističe u We Are Football 2024 je njegov impresivni 3D game engine koji omogućuje menadžerima da izravno utječu na akcije na terenu putem povika s uputama. Od simulacije utakmica tijekom desetljeća do doživljaja igara u conference načinu rada, mogućnosti su beskrajne. Ponovno proživite vrhunce utakmica, analizirajte golove i uživajte u opsežnom sažetku sezone kao nikada ranije – kažu u opisu igre. Geek Football Manager legendarna je serija igrici koja je u jednom trenutku zasjenila FIFU, a imala je veliki utjecaj na nogomet općenito, kao i na fanove i igrače. Njihovu bazu podataka svojevremeno su počeli koristiti i stvarni menadžeri i skauti. Telesport