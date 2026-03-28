Kako smršavjeti 10 mjesta u godinu dana

Indeks ekonomske slobode: Hrvatska bilježi pad
Hrvatska je u 2026. pala s 39. na 49. mjesto ljestvice ekonomskih sloboda (Heritage Foundation) zbog rigidnog tržišta rada i rasta poreznog opterećenja, unatoč boljem fiskalnom zdravlju. Izvješće za 2026. otkriva zanimljive trendove: Male europske države (poput Irske i Češke) dominiraju vrhom, dok veliki igrači poput SAD-a (22. mjesto) i Njemačke zaostaju. Amerika bilježi blagi rast zahvaljujući deregulaciji, ali Trumpove carine guše puni potencijal slobodne trgovine. Argentina pod Mileiem bilježi najveći skok, dok Kina ostaje pri dnu zbog državne kontrole i represivnog sustava. Ekonomski lab