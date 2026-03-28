Kako smršavjeti 10 mjesta u godinu dana

Indeks ekonomske slobode: Hrvatska bilježi pad - Monitor.hr
Danas (09:00)

Indeks ekonomske slobode: Hrvatska bilježi pad

Hrvatska je u 2026. pala s 39. na 49. mjesto ljestvice ekonomskih sloboda (Heritage Foundation) zbog rigidnog tržišta rada i rasta poreznog opterećenja, unatoč boljem fiskalnom zdravlju. Izvješće za 2026. otkriva zanimljive trendove: Male europske države (poput Irske i Češke) dominiraju vrhom, dok veliki igrači poput SAD-a (22. mjesto) i Njemačke zaostaju. Amerika bilježi blagi rast zahvaljujući deregulaciji, ali Trumpove carine guše puni potencijal slobodne trgovine. Argentina pod Mileiem bilježi najveći skok, dok Kina ostaje pri dnu zbog državne kontrole i represivnog sustava. Ekonomski lab


Hrvatska je unutar EU-a prestigla Rumunjsku, Mađarsku, Francusku, Italiju i Grčku i približila se Španjolskoj (68,2), Poljskoj (68,7) i Slovačkoj (69,7). Prema podacima Heritage Foundationa za Hrvatsku, u godinu dana povećanje ekonomske slobode bilježi se u područjima vlasničkih prava, djelotvornosti pravosuđa, slobode poslovanja, slobode rada, monetarne slobode i poreznog rasterećenja. S druge strane negativan doprinos dao je rast udjela državne potrošnje i duga u BDP-u, zahvativši većinu zemalja uslijed koronakrize. Tportal, PDF dokument

Hrvatska se popela na ljestvici indeksa ekonomske slobode za 6 mjesta – sada je 86. u svijetu

Američki konzervativni think-tank Heritage Foundation objavio je novi Indeks ekonomske slobode. Hrvatska je porasla s 92. mjesta prema prošlogodišnjem izvješću na 86. mjesto. Sam indeks, koji mjeri razinu ekonomske slobode, blago je porastao na 61,4% zahvaljujući umjerenim poboljšanjima u području fiskalne i regulatorne politike te zaštite vlasničkih prava. Analizu donosi Ekonomski lab, a cijeli izvještaj za 2019. na 496 stranica [pdf] je ovdje.