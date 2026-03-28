Kako smršavjeti 10 mjesta u godinu dana

Američki konzervativni think-tank Heritage Foundation objavio je novi Indeks ekonomske slobode. Hrvatska je porasla s 92. mjesta prema prošlogodišnjem izvješću na 86. mjesto. Sam indeks, koji mjeri razinu ekonomske slobode, blago je porastao na 61,4% zahvaljujući umjerenim poboljšanjima u području fiskalne i regulatorne politike te zaštite vlasničkih prava. Analizu donosi Ekonomski lab, a cijeli izvještaj za 2019. na 496 stranica [pdf] je ovdje.