Dok pijemo brzinsku kavu, oči možda gube fokus

Legenda otkriće kave pripisuje etiopskom pastiru po imenu Kaldi. On je primijetio da njegove koze postaju živahne nakon što su pojele crvene bobice. Iako je priča vjerojatno izmišljena, kava – točnije sorta Arabica – doista potječe iz etiopske regije Kaffa. Etiopska ceremonija pripreme i ispijanja kave, gdje se zrna prže na otvorenom plamenu i kuhaju u glinenoj posudi, trenutak je za predah, gostoljubivost i zajedništvo. U Turskoj se nefiltrirana kava kuha u bakrenoj džezvi, a nakon ispijanja često slijedi gatanje iz taloga. To je stoljetna tradicija koja je još uvijek cijenjena, čak i među pripadnicima generacije Z. U Vijetnamu piju kavu s jajetom, a u nordijskim zemljama je prelijevaju preko posebne vrste sira. Uzgoj kave počeo je tek u Jemenu, gdje je i dobila svoje ime – od arapske riječi za vino. Europske kolonijalne sile prepoznale su njezin potencijal te je uvele u Europu u 17. stoljeću. Kroz povijest kavane su bile više od mjesta za piće — bili su inkubatori ideja, umjetnosti i revolucije. DW