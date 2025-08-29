Dok pijemo brzinsku kavu, oči možda gube fokus
Instant-kava povezana s većim rizikom od gubitka vida kod starijih
Novo istraživanje sugerira da konzumacija instant-kave može povećati rizik od suhe senilne degeneracije makule (AMD), glavnog uzroka gubitka vida kod starijih. Studija, provedena na više od 500.000 sudionika britanske baze UK Biobanka, nije pronašla isti učinak kod mljevene ili bezkofeinske kave. Znanstvenici smatraju da rizik može proizaći iz kemijskih promjena, aditiva ili nusproizvoda nastalih tijekom obrade instant-kave. Ipak, rezultati su ograničeni europskim uzorkom i nedostatkom detalja o vrstama kave, a kava i dalje ima potencijalne neuroprotektivne učinke. Index