Instant-kava povezana s većim rizikom od gubitka vida kod starijih
Danas (18:00)

Dok pijemo brzinsku kavu, oči možda gube fokus

Instant-kava povezana s većim rizikom od gubitka vida kod starijih

Novo istraživanje sugerira da konzumacija instant-kave može povećati rizik od suhe senilne degeneracije makule (AMD), glavnog uzroka gubitka vida kod starijih. Studija, provedena na više od 500.000 sudionika britanske baze UK Biobanka, nije pronašla isti učinak kod mljevene ili bezkofeinske kave. Znanstvenici smatraju da rizik može proizaći iz kemijskih promjena, aditiva ili nusproizvoda nastalih tijekom obrade instant-kave. Ipak, rezultati su ograničeni europskim uzorkom i nedostatkom detalja o vrstama kave, a kava i dalje ima potencijalne neuroprotektivne učinke. Index


Slične vijesti

02.08. (20:00)

Osim što vas razbuđuje, sad i spašava od uboda

Talog kave – neočekivani saveznik u borbi protiv komaraca

Talog kave može pomoći u smanjenju broja komaraca jer je toksičan za njihove ličinke u stajaćim vodama. Bacanjem taloga u lokve ili spaljivanjem na tanjurićima možete utjecati na njihovu populaciju. Dim odbija odrasle komarce, dok talog u vodi ubija ličinke. Iako ne rješava problem u potpunosti, ovaj pristupačan trik može vam olakšati ljetne večeri bez previše uboda. tportal

18.07. (15:00)

I kava ima loš dan

Šalica luksuza: Kava sve skuplja, a država ne popušta

Cijene sirove kave na svjetskim burzama rastu zbog Trumpovih carina na brazilsku kavu i loših vremenskih uvjeta. Kilogram arabice poskupio je s osam na gotovo 14 eura, a domaći pržioničari i ugostitelji očekuju daljnji pritisak na cijene. Iako su neki pod višegodišnjim ugovorima, najavljuju moguća poskupljenja. U Hrvatskoj dodatni problem predstavljaju visoke trošarine, koje čine kavu skupljom nego u susjednim državama. Prosječna šalica već sada košta 2,14 eura, a budućnost ne miriše na jeftiniju kavu. tportal

16.06. (13:00)

Kavana kao stil života

Kava je kult: povijest i značenje magičnog napitka

Legenda otkriće kave pripisuje etiopskom pastiru po imenu Kaldi. On je primijetio da njegove koze postaju živahne nakon što su pojele crvene bobice. Iako je priča vjerojatno izmišljena, kava – točnije sorta Arabica – doista potječe iz etiopske regije Kaffa. Etiopska ceremonija pripreme i ispijanja kave, gdje se zrna prže na otvorenom plamenu i kuhaju u glinenoj posudi, trenutak je za predah, gostoljubivost i zajedništvo. U Turskoj se nefiltrirana kava kuha u bakrenoj džezvi, a nakon ispijanja često slijedi gatanje iz taloga. To je stoljetna tradicija koja je još uvijek cijenjena, čak i među pripadnicima generacije Z. U Vijetnamu piju kavu s jajetom, a u nordijskim zemljama je prelijevaju preko posebne vrste sira. Uzgoj kave počeo je tek u Jemenu, gdje je i dobila svoje ime – od arapske riječi za vino. Europske kolonijalne sile prepoznale su njezin potencijal te je uvele u Europu u 17. stoljeću. Kroz povijest kavane su bile više od mjesta za piće — bili su inkubatori ideja, umjetnosti i revolucije. DW

05.06. (19:00)

Zdravije starenje na žlicu kofeina, ali ne s mjehurićima

Pijenje kave moglo bi pomoći ženama da zdravije stare, dok bi cola mogla učiniti suprotno

Istraživači sa sveučilišta Harvard, Tufts i Toronto tvrde da umjereno ispijanje kave u srednjim godinama može pridonijeti zdravijem starenju žena, dok veća konzumacija cole može imati suprotan učinak. Kava s kofeinom povezuje se s boljim očuvanjem mentalnih i tjelesnih funkcija, no ista korist nije pronađena kod čaja ili kave bez kofeina. Upozoravaju da su koristi kave skromne u usporedbi s općim zdravim navikama. Podaci su temeljeni na studiji s gotovo 50.000 žena. Nacional

10.05. (14:00)

Kava, kemija i paranoja: kako da se ne otruješ prije doručka

Raos: Kako se kuha najzdravija kava

Priprema kave nije samo stvar okusa, već i zdravlja – pokazuje analiza poljskih kemičarki koje su istražile sadržaj kofeina i polifenola u raznim kavama. Iako espreso ima najveću koncentraciju korisnih tvari, američko kuhanje – američkim stilom – donosi najveću ukupnu dozu zdravih polifenola po šalici. Idealna kava za zdravlje je stoga amerikano, a ne ledeni frape koji vas može predozirati kofeinom. Umjerenost je ključ – jer kao što reče stari Paracelsus: sve je otrov, osim ako ne znaš kad stati. Nenad Raos za Bug

12.04. (20:00)

Kad ti dan počne kao šamar – ali iznutra

Kava ipak nije toliko dobra za zdravlje, smatraju kardiolozi

Kardiolog Petar Borović tvrdi da je kava štetna: dehidrira tijelo, sadrži 19 karcinogena, kofein djeluje kao neurotoksin, a kava s mlijekom stvara nerazgradivi spoj. Umjesto da nas razbuđuje, kava remeti rad srca i potiče lučenje hormona stresa. Posebno je opasna po vrućini, kada dodatno isušuje organizam. Umjesto toga, dan bi trebalo započeti vodom ili prirodnim sokovima bogatim vitaminom C – limunadom, cijeđenom narančom ili čak vrućom čokoladom. Jer, kako kaže Borović: kad već biraš udarac, biraj barem onaj s okusom jagode. N1

20.12.2024. (20:00)

Čarobni napitak ili crna ovca zdravlja?

Dobre i loše strane kave

  • Dobre strane: Umjereno ispijanje kave (2–5 šalica dnevno) može smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2, bolesti srca, određenih vrsta raka, Parkinsonove bolesti i depresije. Kofein poboljšava budnost, potiče performanse izdržljivosti i može pomoći u mršavljenju. Kava također podržava mentalne funkcije i može usporiti kognitivno propadanje.
  • Loše strane: Previše kofeina može pogoršati tjeskobu, poremetiti razinu glukoze u krvi kod dijabetičara i oslabiti djelovanje inzulina. U trudnoći može povećati rizik od spontanog pobačaja i usporiti rast fetusa. Tijekom dojenja i menopauze treba ograničiti unos zbog mogućih negativnih učinaka na bebu ili simptome menopauze.

Savjeti

08.12.2024. (08:00)

Gdje kava peče džep, a gdje grije dušu

Razlike u cijenama kave diljem Europe

Najskuplju šalicu kave u Europi popit ćete u Zürichu, gdje kapučino košta čak 5,89 eura, dok Kopenhagen prati s 5,73 eura. Reykyavik (5,06 €), London (4,48 €) i Helsinki (4,31 €) zaokružuju top pet “gorućih” cijena. S druge strane, najjeftinije ćete uživati u Prištini, gdje kapučino stoji samo 1,22 eura, a slijede Rim (1,50 €), Sarajevo (1,70 €), Tirana (1,72 €) i Podgorica (1,81 €). Razlika? U jedan ciriški kapučino stanu četiri prištinska – i još vam ostane kusur! N1

17.11.2024. (19:00)

Ako već moramo birati

Čaj ima manji ekološki otisak od kave

Čaj i kava mnogim su omiljeni topli napitci, no čaj je ekološki prihvatljiviji. Za šalicu čaja potrebno je manje resursa (2 g listića naspram 7 g zrna kave), a njegov uzgoj manje doprinosi krčenju šuma. Kava, osobito s mlijekom, ima veći utjecaj na okoliš zbog intenzivnog uzgoja, korištenja pesticida i gnojiva te većih emisija stakleničkih plinova. Uzgoj kave godišnje uzrokuje gubitak 130.000 hektara šume. Održive prakse, poput manje gnojiva i transporta brodom, mogu smanjiti emisije, dok pojedinci mogu pridonijeti grijanjem manje vode, konzumacijom bez mlijeka ili prelaskom na biljno mlijeko. DW

22.10.2024. (19:00)

Bitna je količina

Razina kofeina u krvi mogla bi imati pozitivan učinak na mršavljenje i dijabetes

Razina kofeina u krvi mogla bi utjecati na tjelesnu masnoću i rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, pokazalo je istraživanje koje su zajedno proveli švedski Institut Karolinska, Imperial College iz Londona i Sveučilište Bristol. Napitci s kofeinom, a bez kalorija, mogli se koristiti za smanjenje razine tjelesne masti, no potrebna su dodatna istraživanja. “Genetski predviđene veće koncentracije kofeina u plazmi povezane su s nižim indeksom tjelesne mase i masom cijelog tijela”, objašnjavaju znanstvenici u istraživanju. Važno je također imati na umu da nisu svi učinci kofeina na tijelo pozitivni, što znači da treba biti oprezan kada se procjenjuju dobrobiti konzumacije. Nacional