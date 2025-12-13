Ukratko, ne bi nas više bilo

Internetska stranica pod nazivom NUKEMAP omogućuje vam da odaberete vrstu nuklearne bombe, svoju lokaciju, pa čak i sami “aktivirate“ eksploziju kako biste vidjeli zonu radioaktivnog onečišćenja, radijus eksplozije i druge posljedice. Sa strane se pojave informacije o eventualnim posljedicama. Možete vidjeti kakav bi učinak imala bomba kakva je bačena na Hirošimu i Nagasaki u usporedbi s puno jačim bombama, bile one testirane ili samo dizajnirane. Najslabija ima lokalni učinak s radijusom od nekoliko stotina metara, a najjača (ruska Car bomba) regionalni, s radijusom od oko 100 km. Primjerice, da je bace na Zagreb, zahvatila bi cijeli središnji i sjeverozapadni dio Hrvatske, uključujući dijelove Slovenije i Mađarske. LAD Bible, N1