Interaktivna karta pokazuje koliko biste bili sigurni ako bi u blizini pala nuklearna bomba - Monitor.hr
Danas (16:00)

Ukratko, ne bi nas više bilo

Interaktivna karta pokazuje koliko biste bili sigurni ako bi u blizini pala nuklearna bomba

Internetska stranica pod nazivom NUKEMAP omogućuje vam da odaberete vrstu nuklearne bombe, svoju lokaciju, pa čak i sami “aktivirate“ eksploziju kako biste vidjeli zonu radioaktivnog onečišćenja, radijus eksplozije i druge posljedice. Sa strane se pojave informacije o eventualnim posljedicama. Možete vidjeti kakav bi učinak imala bomba kakva je bačena na Hirošimu i Nagasaki u usporedbi s puno jačim bombama, bile one testirane ili samo dizajnirane. Najslabija ima lokalni učinak s radijusom od nekoliko stotina metara, a najjača (ruska Car bomba) regionalni, s radijusom od oko 100 km. Primjerice, da je bace na Zagreb, zahvatila bi cijeli središnji i sjeverozapadni dio Hrvatske, uključujući dijelove Slovenije i Mađarske. LAD Bible, N1


23.10.2022. (23:00)

Albert Einstein: "Ne znam kojim će se oružjem voditi Treći svjetski rat, ali znam da će se Četvrti voditi kolcima i kamenjem"

Infografika: Razorna moć atomske bombe

Brojni stručnjaci upozoravaju da bi se ruski predsjednik Vladimir Putin, suočen s vojnim porazima na terenu u Ukrajini, mogao odlučiti za upotrebu taktičkog nuklearnog oružja. Rusija ima najveći nuklearni arsenal s 6257 nuklearnih bojnih glava, od kojih je gotovo 2000 taktičkih nuklearnih raketa kratkog dometa. One se mogu lansirati na istim raketnim sustavima kratkog dometa koje Rusija trenutno koristi za bombardovanje Ukrajine, kao što je balistička raketa Iskander-M koja ima domet od petstotinjak kilometara. Interaktivna mapa „Nukemap“, koju je razvio povjesničar znanosti Alex Wellerstein sa Stevens instituta za tehnologiju, pruža uvid u razornu moć atomske bombe i njezine efekte danas u slučaju detonacije. Aljazeera

 