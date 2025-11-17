Šest dana, četiri paviljona i 120 tisuća ljudi koji još uvijek vole papir više od ekrana
Interliber 2025. oborio rekorde i učvrstio Zagreb kao regionalnu književnu metropolu
Na Zagrebačkom velesajmu završen je 47. Interliber, koji je od 11. do 16. studenoga okupio više od 360 izlagača iz 15 zemalja i privukao preko 120.000 posjetitelja. Održano je više od 200 sati programa, uključujući dolaske međunarodnih zvijezda poput Paula Lyncha, Jeffa Kinneyja i Tuomasa Kyröa. Poseban dječji program “Pričam ti priču” pokazao se velikim hitom. Promocije domaćih autora, radionice, paneli i kvizovi dodatno su obogatili ponudu. Interliber je još jednom potvrdio važnost tiskane knjige i poziciju Zagreba kao središta književnih događanja u regiji. Glas Istre, Index