Kad se knjige bore za naslov
Interliber 2025: memoari, mitovi i mračni trileraši
Fraktura donosi Anđela grada Eve Maríe García Sáenz i Mazowerov Solun, grad duhova, dok Dejan Jović u Otporu intelektualaca brani rizik istine. Vuković&Runjić nudi Pynchonovog Slabog učenika, Murakamijev Grad i njegove neizvjesne zidine te Flanaganovo Sedmo pitanje. Profil ističe Patti Smith i njezin Kruh anđela, Pikettyjevu Jednakost i Zusakove Tri divlja psa. Hena com donosi Bijelu knjigu nobelovke Han Kang i Padurinu Kao prašinu na vjetru. Stilus pak nudi Royine memoare Moje utočište i moja oluja te feministički hit Nevidljive Caroline Criado Perez. tportal