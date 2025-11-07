Knjige kontra banalnosti (i za 5 posto više stolova)
Interliber 2025. okuplja 360 izlagača i slavnog Bookera Paula Lyncha
Na 47. Interliberu, od 11. do 16. studenoga na Zagrebačkom velesajmu, nastupit će 360 izlagača iz 15 zemalja, pet posto više nego lani. Posjetitelje očekuje više od 200 sati programa, dolazak dobitnika Bookera Paula Lyncha i autora serijala “Gregov dnevnik” Jeffa Kinneya. Sajam će obilježiti i tematski fokus na Jane Austen te novi Book club „Čitaš li žene?“. Organizatori Interliber opisuju kao „borbu protiv banalnosti“, a Zagreb ga ističe kao ključni kulturni događaj godine. HRT