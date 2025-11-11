Oni dani kad su svi ludi za knjigama
Otvoren 47. Interliber: 360 izlagača, 200 sati programa i Bookerovac Paul Lynch
Na Zagrebačkom velesajmu otvoren je 47. Interliber s oko 360 izlagača iz 15 zemalja i više od 200 sati programa. Premijer Plenković istaknuo je važnost knjige i najavio kulturnu iskaznicu za mlade, dok je gradonačelnik Tomašević naglasio značaj sajma za Zagreb. Gošća manifestacije je Paul Lynch, dobitnik Bookera 2023. Interliber donosi i programe za djecu te Book club Čitaš li žene?. Sajam traje do 16. studenoga. Na otvorenju nisu izostale ni političke poruke. tportal, HRT, Jutarnji, Index, Journal