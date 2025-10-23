Šest dana književnog divljeg zapada – gdje se page-turneri susreću s rock’n’rollom
Stiže novo izdanje Interlibera: Knjige, kaos i miris svježe tiskanih stranica
Četrdeset i sedmi Interliber održava se od 11. do 16. studenoga na Zagrebačkom velesajmu, s besplatnim ulazom i programom za sve uzraste. Glavni gost je irski pisac Paul Lynch, dobitnik Bookerove nagrade 2023. za roman Prorokova pjesma. Sajam nudi radionice za djecu, book club „Čitaš li žene", glazbene nastupe i više od 300 izlagača s akcijskim cijenama knjiga. Prostor postaje književno naselje gdje posjetitelji mogu uživati u susretima s autorima, knjigama i zajednicom, čuvajući čaroliju tiskane riječi.