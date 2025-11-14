Knjige su opet na popustu – a novčanik već piše oproštajno pismo
Vodič kroz Interliber 2025: popusti, paviljoni i istaknuti naslovi najvećih nakladnika
Interliber 2025 traje od 11. do 16. studenoga u paviljonima 5, 6, 7 i 7a, uz popuste od 10 % do 80 % na štandovima i u webshopovima gotovo svih nakladnika koji nude akcije, pakete i istaknute naslove – od autobiografija i nagrađivanih romana do filozofskih i publicističkih hitova. Mogu se naći novi naslovi autora poput Ivane Šojat, Jurice Pavičića, Kristiana Novaka, Maše Kolanović, Marka Gregura, Zorana Ferića i Rade Jarka… Sajam donosi i bogat program gostovanja i promocija, a popusti mnogih nakladnika traju i nakon zatvaranja sajma. Grazia