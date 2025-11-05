Knjige isped kobasica

Interliber 2025. donosi tisuće naslova i Bookerova laureata Paula Lyncha - Monitor.hr
Interliber 2025. donosi tisuće naslova i Bookerova laureata Paula Lyncha

Od 11. do 16. studenog Zagrebački velesajam ponovno postaje središte književnosti i znanja. Na 47. Interliberu posjetitelje očekuju tisuće naslova, bogat popratni program i gostovanje irskog pisca Paula Lyncha, dobitnika Bookerove nagrade za roman Prorokova pjesma. Sajam naglašava važnost čitanja kroz programe za djecu „Pričam ti priču“ i book club „Čitaš li žene“. Ulaz je slobodan, a vrata se vikendom otvaraju već od 9 sati. Srednja


Šest dana književnog divljeg zapada – gdje se page-turneri susreću s rock’n’rollom

Stiže novo izdanje Interlibera: Knjige, kaos i miris svježe tiskanih stranica

Četrdeset i sedmi Interliber održava se od 11. do 16. studenoga na Zagrebačkom velesajmu, s besplatnim ulazom i programom za sve uzraste. Glavni gost je irski pisac Paul Lynch, dobitnik Bookerove nagrade 2023. za roman Prorokova pjesma. Sajam nudi radionice za djecu, book club „Čitaš li žene“, glazbene nastupe i više od 300 izlagača s akcijskim cijenama knjiga. Prostor postaje književno naselje gdje posjetitelji mogu uživati u susretima s autorima, knjigama i zajednicom, čuvajući čaroliju tiskane riječi. Muzika

Ako su i knjige pomodna stvar, neka su

Knjige jeftinije od kobasica i fritula: Treba li nam ovakav Interliber?

Još jedan zagrebački sajam knjiga rasklopio je svoje štandove, još jedna rasprava o tome je li populistička priroda ovog događaja prilika i za popularizaciju knjiga. Autorica na tportalu kaže da, unatoč svemu, i dalje jest: Interliber je društveni događaj, onako kako su to utakmice hrvatske nogometne reprezentacije, a to što je usput sajam knjiga nosi više koristi nego štete.  To je mjesto na kojem se trebate pojaviti ako imalo držite do sebe, ako imate potrebu hvalisati se u različitim društvima da ste bili na njemu. Malo tko će pitati što ste kupili, već jesu li poskupjeli ćevapi i burgeri. Na Interliberu su svi: političari, prosvjeta, učenici, nakladnici, urednici, njihovi PR menadžeri koji govore i pišu o knjigama kao o kućanskim aparatima, kojima je svaka od njih grandiozna, maestralna i obvezno ostavlja bez daha, ali nema pisaca: i to je najveći poraz ovog sajma. 

Ali čak i ovakav Interliber treba državi u kojoj čovjek prosječno pročita dvije knjige godišnje. Dragan Velikić, srpski pisac, svojedobno je rekao da ‘samo prostori koje smo kao čitaoci naseljavali ostaju za čitav život pouzdana kopna na koja se uvek možemo vratiti’.

Knjige su opet u modi

Na Interliberu svoja izdanja nudi više od 300 izlagača, posebni gosti pisci iz Mađarske

Izlagačke paviljone 5., 6., 7. i 7a ispunit će više od 300 izlagača iz 14 zemalja, a uz hrvatske izlagače dolaze i nakladnici iz Austrije, BiH, Crne Gore, Francuske, Italije, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, SAD-a, Slovenije, Srbije, Švedske te Velike Britanije i Sjeverne Irske. Počasni gost ovogodišnjega sajma je jedan od najuglednijih mađarskih autora Péter Nádas, autor Paralelnih pripovijesti i Knjige sjećanja. Bit će zastupljeni i ostali mađarski pisci. Radno vrijeme u utorak, srijedu, četvrtak i nedjelju je od 10 do 20 sati, a petak i subotu od 10 do 21 sat. Ulaz na Interliber je besplatan za sve posjetitelje, a parkiranje za sve posjetitelje Interlibera besplatno je oko Zagrebačkog velesajma. Index… Otvorenje je obišao i Željko Špoljar, opisao je što je vidio tamo za Nacional: Interliber gori! Kažu da Hrvati malo čitaju, ali rijeke ljudi na sajmu knjiga ih demantiraju

Tjedan za čitanje

Uskoro i Interliber, ove godine u fokusu mađarski autori

Počinje u utorak, 12. studenog i traje do nedjelje 17. studenog. Svake godine posjećuju ga mase ljudi što dokazuje da ljubav prema književnosti ne jenjava i da se knjige još uvijek čitaju. Na Interliberu se može pronaći svašta. Od kuharica, znanstvenih dijela, poezije, slikovnica, krimića i brojnih drugih djela. Journal donosi popis zanimljivijih klasika. Ove godine u fokusu je Mađarska koja će predstaviti svoju književnu, umjetničku, gastronomsku i kulturnu scenu. Interliber donosi i glazbenu pozornicu s drugim popratnim sadržajima. Uz sajamske popuste na knjige, na ovogodišnjem izdanju Interlibera predstavit će se novi naslovi, nastupati hrvatski i inozemni autori, te održavati književne radionice, okrugli stolovi, predavanja i kvizovi u cilju isticanja važnosti knjige i čitanja. Očekuje se više od 300 izlagača iz Hrvatske i inozemstva. HRT

Gutenberg je i dalje u modi

Interliber ove godine posjetilo preko 120 tisuća posjetitelja, nakladnici zaradili 20 posto više

Tijekom šest dana na 45. Interliberu predstavilo se više od 300 izlagača iz 13 država, a svoja su izdanja predstavili na više od 13.000 četvornih metara u paviljonima 5, 6, 7 i 7a Zagrebačkog velesajma. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula kako je u njezinu mandatu Ministarstvo kulture i medija udvostručilo proračunska izdvajanja za knjige i nakladništvo s tri na šest milijuna eura. “Ovogodišnji Interliber srušio sve dosadašnje rekorde. Posjećenost je bila bolja no ikad, čini nam se, a čitatelji su birali osim znatno sniženih naslova i brojne novitete”, rekla je Ivana Kalogjera iz Profila. Novi list / HRT

Hrana za glavu

Danas počeo Interliber – veliki vodič

Na ovogodišnjem Interliberu u paviljonima 5, 6, 7 i 7a Zagrebačkog velesajma predstavit će se više od 300 izlagača, održat će se više od 200 sati stručnog programa, Zajednica nakladnika i knjižara pri HGK pripremila je Premium program, a Ministarstvo kulture i medija promovirat će program Rođeni za čitanje. Sajam knjiga traje do nedjelje, do 12. studenoga. Index vodič, Tportal

Sve kvalitetnija izdavačka kuća Lumen na Interliber donosi naslove Martina, Kinga, Atwood, Weira i drugih

Knjiga mora teći

Interliber u malo drugačijem izdanju

Zagrebački velesajam od 9. do 14. studenog 2021. bit će opet glavno okupljalište knjigoljubaca i knjigolovaca, a ako se trenutnim brojkama usprkos odvažite ondje poći, prije susreta s knjigama očekuje vas strogi protokol. Održat će se u paviljonima 5, 6 i 7a, a sudjelovat će više od 230 izlagača iz 14 zemalja. Neki izdavači su zbog trenutne epidemiološke situacije odustali od sudjelovanja, no većinu ćete ipak zateći na Velesajmu. Osim toga, na Interliberu ćete moći poslušati i brojne razgovore s autoricama i autorima te predstavljanja knjiga, a i dobiti potpis u svoj primjerak knjige – detaljan program ovdje. Ulaz na sajam uz Covid potvrdu, potvrde o cijepljenju, preboljenju, ili negativnog testa, a dozvoljen broj posjetitelja je, naravno, ograničen, zbog čega se naoružajte strpljenjem. U istom će se tjednu moći kupovati knjige po akcijskim cijenama online, i to ovdje. Booksa

Knjigoljupci će ovaj mjesec imati višak u novčanicima

Pandemija koronavirusa je presudila: Prvi put od 1977. godine Interliber se neće održati

Zagrebački Velesajam objavio je da se ovogodišnji Interliber zbog epidemiološke situcije ipak neće održati. Sajm koji okuplja tisuće posjetitelja iz cijele Hrvatske i okolnih zemalja tako je prvi put ugašena od 1977. godine, ali izdavači najavljuju popuste u online i fizičkim knjižarama već od 9. studenoga pa knjigoljupci mogu na siguran način utažiti žeđ za novim naslovima. Mogućnost održavanja sajma prepušta se epidemiološkoj situaciji pa će se možda i dogoditi kad se za to stvore potrebni uvjeti. Tportal