Kad obiteljski roštilj preraste u filmsku dramu
Iskren, poetičan, dramatičan… Tako opisuju regionalni filmski naslov koji niže nagrade. Stiže u kina
Proteklog je ljeta na Sarajevskom filmskom festivalu pobijedio u kategoriji najboljeg igranog filma, čime je kao hibrid, tj. igrano-dokumentarni film zabilježio neuobičajen uspjeh. Film “Vjetre, pričaj sa mnom” bilježi autorov povratak kući nakon majčine smrti, kako bi proslavio bakin rođendan. Inspiriran stvarnim iskustvima redatelja te s članovima njegove obitelji u glavnim ulogama u misiji dovršetka kuće na jezeru i filma, spomenuti rad intimno je filmsko istraživanje bezvremenskog odnosa majke i sina. Journal