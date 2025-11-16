Država: ‘Imate li praznih stanova? Mi bismo ih malo posudili.’
Program priuštivog najma aktivira prazne stanove u Hrvatskoj
Vlada je usvojila Program priuštivog najma kojim želi aktivirati dio od oko 600 tisuća praznih stanova u Hrvatskoj. Stanovi u državnom i privatnom vlasništvu iznajmljivat će se građanima koji ne mogu riješiti stambeno pitanje na tržištu, pri čemu vlasnici unaprijed dobivaju većinu naknade. Do 2030. planira se uključiti oko 9000 stanova. Najmoprimci će najam plaćati prema svojim prihodima – najviše 30 % kućnog neto dohotka, uključujući režije. Prednost imaju mlađi ljudi, obitelji s djecom, osobe nižih prihoda i osobe s invaliditetom. HRT, Danica