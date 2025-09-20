Država vraća, ali ne izrađuje ormare
Mladi navalili na povrat PDV-a i poreza: već 688 odobrenih zahtjeva
Tri mjeseca od uvođenja mjera za priuštivo stanovanje, APN je zaprimio 1604 zahtjeva, a odobrio 688 – 289 za novogradnju i PDV, 399 za staru gradnju i porez. Najmlađi podnositelj ima 19, najstariji 44 godine, a prosjek je 32. Prosječna nekretnina ima 66 m², cijena 2285 €/m², s ekstremima od 186 do 5013 eura. Najviše odobrenih zahtjeva otpada na Zagreb (376). Ukupna vrijednost potpora prelazi 5,6 milijuna eura, a APN već najavljuje nove projekte višestambenih zgrada diljem Hrvatske. Jutarnji