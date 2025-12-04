Poštena pogodba
Novi Zakon o priuštivom stanovanju mijenja POS i uvodi stroga pravila kupnje i najma
Novi Zakon o priuštivom stanovanju ukida POS i uvodi modele kupnje i najma koji ne smiju premašiti 30% prihoda kućanstva. Stanovi kupljeni po povlaštenoj cijeni neće se moći prodati ni iznajmiti 35 godina, osim u iznimnim slučajevima. Potpore su namijenjene mlađima od 45 godina i drugim ciljanim skupinama bez adekvatne nekretnine. APN preuzima centralnu ulogu u gradnji i upravljanju, a lokalne jedinice osiguravaju zemljište i planiranje. Uvodi se model neprofitnih zadruga te aktivacija praznih stanova kako bi se povećala dostupnost priuštivog najma. Index