Pazi što govoriš, jer bi netko mogao snositi posljedice...

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Ivančić: Bog i Hrvati
Kada se, prema receptu gospođe Kosor, idealizirana slika dobrih starih tuđmanovskih vremena postavi u današnje doba, tko bi trebao biti zamjenski Tuđman – Milanović, koji glumi vrhovnog zapovjednika hrvatske vojske, ili Plenković, koji glumi vrhovnog zapovjednika hrvatskog društva? Pledirajući za prvoga, nekadašnja hadezeovka ne krivotvori samo historijsku ulogu Najdražeg Pokojnika, nego i vlastitu rolu u opačinama tuđmanizma.
Milanović, doduše, bez prestanka prodaje tuđmanovske suverenističke magle, no Plenković je taj koji istinski slijedi Tuđmanov model uzurpacije institucija, koliko god se televizijska analitičarka upinjala prikazati ga vođinim antipodom. Zavađeni dvojac razlikuju se (i) po tome što Milanović demonstrira lojalnost izumitelju hrvatske države na verbalno-simboličkom, a Plenković na praktično-političkom planu; prvi ima Tuđmana na srcu kada uživa u iluziji što je luči njegova poza, a drugi kada konzumira konkretnu moć. Viktor Ivančić za Novosti