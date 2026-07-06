Oni bi da se svira na njihove note
Jergović: Diskvalificirajući pop-kulturni portal, Marić diskvalificira i sebe, i svoj festival
Čak i da je Ravno do dna neki bezvezan javni medij – ali doista medij! – koji je krajnje mrzovoljan prema Mariću i njegovim poslovima, i koji na njegov festival gleda kao na crnog đavla, čak i tada je, u zemlji kakva je Hrvatska, pravilo da novinari imaju pravo na besplatan ulaz na festival, na novinarske akreditacije i na izvještavanje o onom što se događa. To pravo je iznad prava Zorana Marića, ili bilo koga drugog, da organizira bilo kakvu kulturnu manifestaciju. Marićevi napuhanci i plišanci mogu, recimo, odjebati Ravno do dna, ukoliko je to portal specijaliziran za ribolov i urološke probleme muškaraca starije dobi. Da nije novinara – u hrvatskom slučaju onih s Ravno do dna, te uz njih Dragaša i Horvata – mogao bi INmusic festival biti manifestacija razbrojavanja brojlera u megakokošinjcu, a ne glazbeni događaj. Baš moraš biti idiot, pa da to ne shvaćaš. Miljenko Jergović za svoj blog.