Kad te umjesto supruge napokon vide kao autoricu
Izložba Yoko Ono u zagrebačkom MSU-u u prosincu
Muzej suvremene umjetnosti (MSU) u Zagrebu od 10. prosinca do 2. svibnja domaćin je izložbe Yoko Ono pod nazivom „Soba koju stvaraš“. Izložba obuhvaća pedesetak radova u različitim medijima – od antiratnih instalacija i eksperimentalnog filma do participativnih djela poput Wish Tree i Add Color. Postav prikazuje stvaralaštvo jedne od najutjecajnijih konceptualnih umjetnica 20. i 21. stoljeća, vodeći posjetitelje od ranih Fluxus performansa (Cut Piece) i suradnje s Johnom Lennonom sve do suvremenih aktivističkih radova, pozivajući ih da od promatrača postanu aktivni sudionici. HRT