Izumili uređaj za učinkovito hvatanje muha - Monitor.hr

Slične vijesti

06.08. (18:00)

Muhe bez glave, ali s misijom

Na granici SAD-a i Meksika niče “tvornica muha” koja muhe ne proizvodi nego ih sabotira

SAD pokreće “tvornicu muha” za masovni uzgoj sterilnih mužjaka mesoždernih muha (NWS) kako bi spriječio njihov povratak preko granice iz Latinske Amerike. Ove “neplodne ofenzive” ciljaju ženke koje se pare samo jednom, čime se prekida lanac reprodukcije bez upotrebe pesticida. Metoda je već dokazano učinkovita 1960-ih, a novi val dolazi zbog recentnih žarišta u Južnoj Americi. Biološki rat bez pucnjeva, ali s larvama koje doslovno žderu živo meso – i to nije metafora. Igor Berecki za Bug

11.07. (14:00)

Kukci u misiji: ljubav bez posljedica

Muhe iz aviona spašavaju krave – SAD pokreće tvornicu sterilnih kukaca

Parazitska muha Cochliomyia hominivorax, koja ličinkama doslovno jede živo meso toplokrvnih životinja, prijeti stočarskoj industriji SAD-a. Nakon širenja kroz Srednju Ameriku, SAD planira borbu starom metodom: izbacivanjem sterilnih mužjaka iz aviona. Cilj je spriječiti razmnožavanje i spasiti industriju od štete od 10 milijardi dolara. Planira se otvoriti nova tvornica sterilnih muha na granici s Meksikom, vrijedna 300 milijuna dolara. Slična metoda koristila se i u Zagrebu protiv komaraca. CNN, tportal

22.11.2024. (14:00)

Toliko posto dulje budu dosadnije

Znanstvenici izmjenom jednog gena produljili život muha za 30%

Znanstvenici su uspjeli identificirati stanični protein koji znatno utječe na starenje. Također su uspjeli modificirati taj gen i omogućiti njegovo stvaranje kod voćnih muha, čime su im produljili životni vijek za čak 30 posto. Tim se nada da bi ovo otkriće moglo potaknuti daljnje napore za usporavanje ljudskog starenja i produljenje životnog vijeka. U istraživanju su detaljno proučavali vezu između F-aktina i njegovog nakupljanja u mozgu sa starenjem. Otkrili su da to nakupljanje otežava stanično čišćenje, što na kraju dovodi do nastajanja staničnog otpada u mozgu. Već su ranija istraživanja potvrdila da nakupljanje tog proteina u modelima miševa uzrokuje degeneraciju neurona. Autori se nadaju da bi se određenim genetskim modifikacijama ovo nakupljanje moglo spriječiti u određenoj mjeri te da bi se time mogli usporiti učinci starenja. Index

08.08.2024. (09:00)

Da postoji olimpijska kategorija za najdosadnije insekte, one bi bile zlatne

Trikovi i metode – kako se riješiti dosadnih muha

Muhe ne dolaze u zatvorene prostore zato što uživaju u ljudskom društvu, već zato što im dom nudi gotovo neograničene izvore hrane i vlage, stoga prvo eliminirajte izvore hrane za kojom muhe žude i područja za polaganje jaja. Vole truli materijal, poput ostataka i otpada od hrane, kao i gnojivo. Valja provjeriti jesu li vaši vrata, prozori i ventilacijski otvori dobro zatvoreni i bez oštećenja, koristite kante za smeće s čvrstim poklopcem, brzo očistite sve što je proliveno i spremajte hranu u hladnjak, pogotovo gazirana pića i onu hranu koja lako propada. Ako su vam muhe već prisutne u kući, tu je dobra stara muholovka, ali i komercijalne zamke za muhe, kao i ljepljivi papiri i trake. A postoji i mogućnost prirodnih zamki i sprejeva. Savjeti

22.07.2024. (18:00)

Nama ugodno, njima fuj

Samo poprskajte okvire prozora: Ova dva začina otjerat će komarce i muhe iz vašeg doma

U kućnoj radinosti lako možete napraviti repelent koji će učinkovito odbijati insekte, a potrebna su vam samo dva začina, koja predivno mirišu – cimet i vanilija. Recept je vrlo jednostavan. Žlicu mljevenog cimeta otopite u 2 dcl vode i dodajte nekoliko žlicu ekstrakta od vanilije. Otopinu dobro promiješajte pa procijedite kroz gazu da odstranite ostatke cimeta. Sve ulijte u čistu bočicu s raspršivačem i našpricajte na okvire prozora i vrata nekoliko puta dnevno. Budući da je ovaj repelent posve prirodan i ne sadrži sastojke koji su agresivni za ljudsku kožu, možete ga koristiti i na sebi. Green

08.06.2024. (17:00)

Nama miriši, njima smrdi

Muhe vas živciraju? Šest učinkovitih načina kako ih se riješiti na prirodan način

Muhe mrze miris bosiljka. Postavite nekoliko biljaka u svoju kuhinju i otjerat ćete ove dosadne zujalice. Muhe bježe od mirisa klinčića. Stavite zdjelu suhih klinčića u svaku sobu gdje imate problema s muhama. Tu su još mriisi lavande, mente, nevena, cimeta (koji treba prokuhati i staviti u bocu s prskalicom te poprskati), a nisu im draga ni eterična ulja lavande, eukaliptusa, metvice i limunske trave, kao i mirisi jabučnog octa. Green

04.08.2022. (19:00)

Dosta je to obaveza

Trikovi i metode – kako se riješiti dosadnih muha

Kućne muhe obično ne žive dulje od 30 dana, ali budući da se razmnožavaju tako brzo, zaraza u zatvorenom može biti gotovo stalna pod uvjetom da su uvjeti ispravni. Nasreću, protiv muha se možemo boriti mehaničkim sredstvima poput raznih ljepljivih traka, onim kemijskim poput raznih sprejeva i masti, a možemo i prevenirati njihovo pojavljivanje. Savjeti:

  • Provjeriti jesu li prozori i ostali otvori dobro zatvoreni
  • Koristiti kantu za smeće s čvrstim poklopcem i izvadite vrećicu čim se napuni
  • Popraviti slavine koje kapaju i ukloniti sva područja s viškom vlage
  • Brzo očistiti sve što je proliveno i spremati hranu u hladnjak
  • Hranu čuvati pravilno u hermetički zatvorenim posudama
  • Ne ostavljati prljavo suđe po kući
  • Ugasiti vanjska svjetla noću
  • Održavati prostor za hranjenje kućnih ljubimaca čistim
  • Ne ostavljati pokošenu travu ili lišće da propada u blizini vaše kuće
30.05.2017. (17:37)

Odličan štos za držanje muha van svog stana/kuće: Običnu plastičnu vrećicu dopola napuniti vodom, zavezati i objesiti na vrata/prozor