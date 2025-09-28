Muhe ne dolaze u zatvorene prostore zato što uživaju u ljudskom društvu, već zato što im dom nudi gotovo neograničene izvore hrane i vlage, stoga prvo eliminirajte izvore hrane za kojom muhe žude i područja za polaganje jaja. Vole truli materijal, poput ostataka i otpada od hrane, kao i gnojivo. Valja provjeriti jesu li vaši vrata, prozori i ventilacijski otvori dobro zatvoreni i bez oštećenja, koristite kante za smeće s čvrstim poklopcem, brzo očistite sve što je proliveno i spremajte hranu u hladnjak, pogotovo gazirana pića i onu hranu koja lako propada. Ako su vam muhe već prisutne u kući, tu je dobra stara muholovka, ali i komercijalne zamke za muhe, kao i ljepljivi papiri i trake. A postoji i mogućnost prirodnih zamki i sprejeva. Savjeti