Dok se natalože, baciš
A device to catch house flies,
What do you think
pic.twitter.com/dHyTAYISC7
— Science girl (@gunsnrosesgirl3) September 28, 2025
SAD pokreće “tvornicu muha” za masovni uzgoj sterilnih mužjaka mesoždernih muha (NWS) kako bi spriječio njihov povratak preko granice iz Latinske Amerike. Ove “neplodne ofenzive” ciljaju ženke koje se pare samo jednom, čime se prekida lanac reprodukcije bez upotrebe pesticida. Metoda je već dokazano učinkovita 1960-ih, a novi val dolazi zbog recentnih žarišta u Južnoj Americi. Biološki rat bez pucnjeva, ali s larvama koje doslovno žderu živo meso – i to nije metafora. Igor Berecki za Bug
Parazitska muha Cochliomyia hominivorax, koja ličinkama doslovno jede živo meso toplokrvnih životinja, prijeti stočarskoj industriji SAD-a. Nakon širenja kroz Srednju Ameriku, SAD planira borbu starom metodom: izbacivanjem sterilnih mužjaka iz aviona. Cilj je spriječiti razmnožavanje i spasiti industriju od štete od 10 milijardi dolara. Planira se otvoriti nova tvornica sterilnih muha na granici s Meksikom, vrijedna 300 milijuna dolara. Slična metoda koristila se i u Zagrebu protiv komaraca. CNN, tportal
Znanstvenici su uspjeli identificirati stanični protein koji znatno utječe na starenje. Također su uspjeli modificirati taj gen i omogućiti njegovo stvaranje kod voćnih muha, čime su im produljili životni vijek za čak 30 posto. Tim se nada da bi ovo otkriće moglo potaknuti daljnje napore za usporavanje ljudskog starenja i produljenje životnog vijeka. U istraživanju su detaljno proučavali vezu između F-aktina i njegovog nakupljanja u mozgu sa starenjem. Otkrili su da to nakupljanje otežava stanično čišćenje, što na kraju dovodi do nastajanja staničnog otpada u mozgu. Već su ranija istraživanja potvrdila da nakupljanje tog proteina u modelima miševa uzrokuje degeneraciju neurona. Autori se nadaju da bi se određenim genetskim modifikacijama ovo nakupljanje moglo spriječiti u određenoj mjeri te da bi se time mogli usporiti učinci starenja. Index
Muhe ne dolaze u zatvorene prostore zato što uživaju u ljudskom društvu, već zato što im dom nudi gotovo neograničene izvore hrane i vlage, stoga prvo eliminirajte izvore hrane za kojom muhe žude i područja za polaganje jaja. Vole truli materijal, poput ostataka i otpada od hrane, kao i gnojivo. Valja provjeriti jesu li vaši vrata, prozori i ventilacijski otvori dobro zatvoreni i bez oštećenja, koristite kante za smeće s čvrstim poklopcem, brzo očistite sve što je proliveno i spremajte hranu u hladnjak, pogotovo gazirana pića i onu hranu koja lako propada. Ako su vam muhe već prisutne u kući, tu je dobra stara muholovka, ali i komercijalne zamke za muhe, kao i ljepljivi papiri i trake. A postoji i mogućnost prirodnih zamki i sprejeva. Savjeti
U kućnoj radinosti lako možete napraviti repelent koji će učinkovito odbijati insekte, a potrebna su vam samo dva začina, koja predivno mirišu – cimet i vanilija. Recept je vrlo jednostavan. Žlicu mljevenog cimeta otopite u 2 dcl vode i dodajte nekoliko žlicu ekstrakta od vanilije. Otopinu dobro promiješajte pa procijedite kroz gazu da odstranite ostatke cimeta. Sve ulijte u čistu bočicu s raspršivačem i našpricajte na okvire prozora i vrata nekoliko puta dnevno. Budući da je ovaj repelent posve prirodan i ne sadrži sastojke koji su agresivni za ljudsku kožu, možete ga koristiti i na sebi. Green
Muhe mrze miris bosiljka. Postavite nekoliko biljaka u svoju kuhinju i otjerat ćete ove dosadne zujalice. Muhe bježe od mirisa klinčića. Stavite zdjelu suhih klinčića u svaku sobu gdje imate problema s muhama. Tu su još mriisi lavande, mente, nevena, cimeta (koji treba prokuhati i staviti u bocu s prskalicom te poprskati), a nisu im draga ni eterična ulja lavande, eukaliptusa, metvice i limunske trave, kao i mirisi jabučnog octa. Green
Kućne muhe obično ne žive dulje od 30 dana, ali budući da se razmnožavaju tako brzo, zaraza u zatvorenom može biti gotovo stalna pod uvjetom da su uvjeti ispravni. Nasreću, protiv muha se možemo boriti mehaničkim sredstvima poput raznih ljepljivih traka, onim kemijskim poput raznih sprejeva i masti, a možemo i prevenirati njihovo pojavljivanje. Savjeti: