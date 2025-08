Muhe bez glave, ali s misijom

Liječnik s intenzivne Igor Berecki za Bug reagira na viralni „meme“ koji nudi navodne drevne prirodne mudrosti – od toga da je dobro piti iz izvora gdje konji piju (jer je to znak čiste vode), do toga da bereš gljive s kukcima. Analiza pokazuje da su neke tvrdnje romantične, neke benigno pogrešne, a neke opasne po život. Iako ponekad zvuče logično ili inspirativno, ovakve poruke često miješaju poluistine i mitove koji mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. Ukratko: priroda je lijepa, ali medicina je preciznija.