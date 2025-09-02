Pop i rock još uvijek traže svoje filmsko ‘sretno dijete’

U opisu drugog albuma Nemečeka pisalo je: „‘Prokletije II’ pozivaju na uvid u hladni distopijski svijet kraut rocka i balkanske psihodelične baštine. Rođeni i odrasli na ravničarskoj Panoniji, potpomognuti čarima novog doba i slavonske tambure, podižu balkanski zid zvuka koji evocira davna vremena, ali i ona koja tek dolaze.“ To je i najbolji putokaz za slušanje i uživanje u ovom začudnom albumu koji svojom snagom i kreativnim glazbenim izrazom nadvisuje ostala izdanja objavljena u Hrvatskoj 2024. godine. Drugi dio zamišljene trilogije „Prokletije“ narastao je taman toliko koliko je bilo potrebno da podigne letvicu i bude još bolji od prethodnog, ali iste veličine, snage i očaravajuće ukroćene buke – kaže Dubravko Jagatić u uvodu zanimljivog razgovora s frontmenom Nemečeka za Nacional, koji se dotaknuo nedavne svirke u Pauku, samog stvaranja, ali i života u Slavonskom Brodu:

Život u Slavonskom Brodu je puno mirniji i financijski neusporedivo lakši. No tek kad provedete neko vrijeme tamo, shvatite koliko je to zapušten grad, kao uostalom i većina mjesta u Hrvatskoj koja su izvan radara. Zapušten je na svim razinama. Zagreb, pak, postaje nemoguć za život i treba ga što prije rasteretiti.