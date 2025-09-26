Diskografija na steroidima: Kada je previše — taman!

“Ako je album glazbenice slučajno na prvom mjestu liste, to najčešće znači da na drugom mjestu ne može biti album još jedne glazbenice. Glazbenica u top 10 ne smije biti više od pet, a njihova ukupna zastupljenost na godišnjoj listi albuma u pravilu rijetko kada prelazi tridesetak posto, formula je za 2016. A barem jedna žena u svakom top tenu za prošlu godinu preziva se Knowles, ako ne i dvije. U top 10 društvu za 2016. od žena se našla još samo Angel Olsen, koju u top 20 skromno prate Mitski, Anohni i Rihanna“, piše Ivna Franić o položaju glazbenica na top-listama za Vox Feminae, ali to ne vrijedi i za Monitor – ovdje je prva na listi žena i nema nikoga prezimena Knowles… Vox Feminae