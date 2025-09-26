Diskografija na steroidima: Kada je previše — taman!
Nezavisna scena jača: Novi igrači ulaze na regionalno tržište diskografije
Internet, streaming servisi i nove tehnologije u potpunosti su promijenile pristup muzici kao i samu distribuciju. Brojni su muzičari vrlo brzo shvatili prednosti novih tehnologija i scena je odjednom postala bogatija za brojna izdanja koja su putem raznih internetskih platformi objavili sami muzičari bez pomoći diskografskih kuća. Svjesni da su se uvjeti rada u diskografiji znatno izmijenili sami diskografi, veliki i mali, nezavisni i zavisni odlučili su uzeti stvari u svoje ruke pa je tako 2019. godine osnovana RUNDA odnosno Regionalno udruženje nezavisnih diskografa čije članstvo okuplja izdavače iz zemalja bivše Jugoslavije, te Albanije. Sa sjedištem u Zagrebu, ova udruga je ujedno i prva ove vrste u Europi kao trans-nacionalna odnosno regionalna organizacija. Danas samo u Hrvatskoj djeluje nebrojeno mnogo diskografskih kuća i dosta im je teško doznati točan broj jer nisu sve uključene u rad RUNDE niti su članovi Hrvatske diskografske udruge (HDU), već posluju samostalno, vrlo vjerojatno zadovoljni vlastitim uspjehom bez potrebe za dodatnom promocijom. Dubravko Jagatić za Muziku